संगीत सोम का सपा प्रमुख पर निशाना, बोले- तुष्टिकरण की राजनीति से नहीं निकल पा रहे बाहर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संगीत सोम ने अखिलेश यादव की राजनीति, पारिवारिक रिश्तों और मीडिया के प्रति उनके रवैये को लेकर उन्हें 'औरंगजेबी मानसिकता' वाला करार दिया। बीजेपी नेता ने साफ कहा कि अखिलेश यादव के विचारों में औरंगजेब पूरी तरह से हावी हो चुका है और वे इस मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहते।

पिता को कैद करने और चाचाओं से विश्वासघात का दावा अखिलेश यादव के पारिवारिक विवादों को ढाल बनाते हुए संगीत सोम ने सत्ता संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने औरंगजेब की तर्ज पर ही अपने पिता (मुलायम सिंह यादव) को घर में कैद कर लिया था, जब उन्हें पद से हटाए जाने का अंदेशा हुआ था। इतना ही नहीं, संगीत सोम ने दावा किया कि अखिलेश अपने सगे चाचा रामगोपाल यादव पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और उन पर 24 घंटे सर्विलांस रखते हैं। वहीं, बचपन में गोद में खिलाने और उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले चाचा शिवपाल यादव के साथ किए गए बर्ताव को भी उन्होंने इसी मानसिकता का हिस्सा बताया।

पत्रकारों पर भड़कने की असली वजह बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव के हालिया बयानों और मीडिया से उनके टकराव को भी इसी कड़ी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई पत्रकार सपा प्रमुख से तीखे या असहज करने वाले सवाल पूछता है, तो उनका भड़क जाना कोई संयोग नहीं है। यह उनके अंदर बैठी उसी सत्तावादी और औरंगजेबी सोच का नतीजा है, जो किसी भी तरह के विरोध या सवाल को बर्दाश्त नहीं कर पाती।