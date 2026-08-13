कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा सम्मान, उस्ताद युगांतर समेत यूपी की चार हस्तियों को मिला अकादमी पुरस्कार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उस्ताद युगांतर सिंदूर, पं. राम मोहन महाराज, आतमजीत सिंह व राकेश सिन्हा को गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। उस्ताद सिंदूर व पं. राम मोहन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सम्मानित किया, जबकि आतमजीत सिंह के अस्वस्थ होने के कारण उनके पुत्र सरबजीत सिंह ने सम्मान ग्रहण किया। उन्हें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अकादमी की अध्यक्ष डा. संध्या पुरेचा ने सम्मान चिह्न भेंट किया।

केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने गत 10 जून को ''केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार- 2024 व 2025'' की घोषणा की थी। भारतीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए लखनऊ निवासी प्रख्यात गजल गायक उस्ताद युगांतर सिंदूर को वर्ष 2025 का सम्मान दिया गया।

इस सम्मान से गौरवांवित उस्ताद सिंदूर ने कहा कि मां की प्रेरणा से संगीत की कक्षा में प्रवेश तो हो गया था, पर होश संभालने के बाद मेरे लिए ये तय कर पाना मुश्किल था कि संगीत की इस राह में कहां तक जीवन को सार्थक कर पाऊंगा।

संगीत में हर-दिन, हर-पल अपने आप को रचाने-बसाने से लेकर, लगभग पांच दशकों तक उस जुनून, उस अनुशासन, त्याग, तपस्या और संवेदनशीलता को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से मान्यता मिलना, जिसे मैंने पांच दशकों तक जिया है, मेरे लिए अत्यंत सुखद अनुभूति है। इस सम्मान को अपने बाबू-अम्मा और गुरु को समर्पित करता हूं।

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परिवार के साथ मिला सम्मान, बयां नहीं हो रही खुशी पं. राम मोहन महाराज को पं. कृष्ण मोहन महाराज व वासवती मिश्रा के साथ संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। तीनों को कथक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। पं. राम मोहन प्रख्यात कालका-बिंदादिन परिवार में जन्मे। उन्हें कथक विरासत में मिला। वह कहते हैं, ये सम्मान मुझे नहीं, मेरी कला को मिला है। हमारे गुरुओं ने हमें जो कला दी, ये उसी का सम्मान है।

मेरा कर्तव्य है कि इस कला और सम्मान का मान रखूं और लखनऊ कथक घराने को बहुत आगे ले जाऊं। ये सम्मान यदि मुझे अकेले मिलता तो उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन परिवार (कृष्ण मोहन मिश्र महाराज व वासवती मिश्रा) के साथ सम्मान मिलने से इसकी खुशी दोगुनी हो गई है।

पिता के योगदान का मान है यह सम्मान अभिनय, निर्देशन, लेखन के साथ नाट्य संगीत को ऊंचाई देने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी आतमजीत सिंह को नौटंकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार-2024 दिया गया। उन्होंने 50 पूर्णावधि नाटकों को निर्देशन किया है। 40 लघु नाटकों का निर्देशन भी कर चुके हैं। 30 नुक्कड़ नाटकों का लेखन करने के साथ ही 50 नुक्कड़ नाटकों का तीन हजार बार मंचन किया है।

आतमजीत सिंह ने कहा कि यह सम्मान एक हौसला है, जो 76 वर्ष की उम्र में मिला है। उनके पुत्र सरबजीत सिंह ने कहा कि यह सम्मान पिता के योगदान का मान है। इससे और भी रंगकर्मियों को प्ररेणा मिलेगी।

यह सम्मान उन कलाकारों का, जिन्हें कैमरे में कैद किया वरिष्ठ छायाकार राकेश सिन्हा को कला फोटोग्राफी में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष-2025 का अकादमी सम्मान दिया गया। राकेश सिन्हा को इससे पूर्व राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान 2007, प्रो. राम स्वरूप सिंदूर सम्मान 2019, पंडित अर्जुन मिश्रा अवार्ड 2023 मिल चुका है।