महिलाओं को आर्थिक सहायता पर सियासी जंग, भाजपा के ₹20 हजार पर अखिलेश का ₹40 हजार का दांव

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ₹20 हजार देने संबंधी प्रस्ताव पर विरोधी सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के इस प्रस्ताव तीखा हमला बोला है।

अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे चुनावी “जुमला” बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। उन्होंने सहायता राशि को “पाप की कमाई” तक बताया। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा ने दूसरे राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता का वादा कर चुनाव जीता, लेकिन बाद में भुगतान से बचने और राशि वापस मांगने का प्रयास किया। हालांकि, पोस्ट में उन्होंने किसी राज्य या मामले का विस्तृत प्रमाण नहीं दिया।

अखिलेश ने राजनीतिक गणित पेश करते हुए कहा कि ₹50 हजार सालाना के हिसाब से दस वर्षों में महिलाओं का हिस्सा पांच लाख बनता है। ऐसे में भाजपा के ₹20 हजार केवल चार प्रतिशत हैं और ₹4.80 लाख का बकाया रहता है। उन्होंने इसे “80:20 वालों का 96:4 वाला रिकॉर्ड” बताया। यह गणना अखिलेश का राजनीतिक दावा है, कोई आधिकारिक सरकारी बकाया नहीं।