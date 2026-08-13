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    महिलाओं को आर्थिक सहायता पर सियासी जंग, भाजपा के ₹20 हजार पर अखिलेश का ₹40 हजार का दांव

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:16 PM (IST)

    Akhilesh Yadav: अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे चुनावी “जुमला” बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा ...और पढ़ें

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव

    समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव

    HighLights

    1. भाजपा के प्रस्ताव को अखिलेश यादव ने बताया सियासी जुमला

    2. अखिलेश ₹40 हजार से शुरुआत करेंगे और इसमें हर वर्ष होगी बढ़ोतरी

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ₹20 हजार देने संबंधी प्रस्ताव पर विरोधी सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के इस प्रस्ताव तीखा हमला बोला है।

    अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे चुनावी “जुमला” बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। उन्होंने सहायता राशि को “पाप की कमाई” तक बताया। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा ने दूसरे राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता का वादा कर चुनाव जीता, लेकिन बाद में भुगतान से बचने और राशि वापस मांगने का प्रयास किया। हालांकि, पोस्ट में उन्होंने किसी राज्य या मामले का विस्तृत प्रमाण नहीं दिया।

    अखिलेश ने राजनीतिक गणित पेश करते हुए कहा कि ₹50 हजार सालाना के हिसाब से दस वर्षों में महिलाओं का हिस्सा पांच लाख बनता है। ऐसे में भाजपा के ₹20 हजार केवल चार प्रतिशत हैं और ₹4.80 लाख का बकाया रहता है। उन्होंने इसे “80:20 वालों का 96:4 वाला रिकॉर्ड” बताया। यह गणना अखिलेश का राजनीतिक दावा है, कोई आधिकारिक सरकारी बकाया नहीं।

    सपा अध्यक्ष अखिलेश ने घोषणा की कि भाजपा तो 20 हजार रुपये का प्रस्ताव तैयार कर रही है, हम ₹40 हजार से शुरुआत करेंगे और इसमें हर साल बढ़ोतरी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के अधिकारों का पैसा अपने प्रचार पर खर्च किया। भाजपा की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।

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