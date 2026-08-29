सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले- PDA से किसी के पेट में दर्द, कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बसपा, भाजपा और एआईएआईएम के नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाई। इनमें पूर्व विधायकों के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने इस सभी का स्वागत करने के साथ भरोसा जताया कि इनके आगमन से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी।

लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस अवसर पर कहा कि देश और प्रदेश में संकीर्ण सोच वालों को PDA से काफी घबराहट है। उन्होंने कहा कि न जाने क्यों ये PDA से घबराते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि P और D से किसी के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जितना गंभीर PDA है कोई नहीं।

प्रतापगढ़ के रानीगंज से 2007 में बसपा से विधायक रहे राम शिरोमणि शुक्ला शनिवार को शामिल हुए। राम शिरोमणि शुक्ला ने बीती 21 मई को लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की थी और आाज सपा में शामिल हो गए।

पीलीभीत के बरखेड़ा से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हेमराज वर्मा ने घर वापसी की है। अखिलेश यादव सरकार में राज्यमंत्री रहे हेमराज वर्मा ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने अपने साथियों के साथ फिर से सपा की सदस्यता ले ली। हेमराज वर्मा ने 2012 में पीलीभीत की बरखेड़ा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था और अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री रहे थे।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। दिसंबर 2025 में पीलीभीत में एक सांसद खेल महोत्सव के दौरान दौड़ते समय उनके गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

इनके साथ ही AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल मन्नान ने भी अखिलेश यादव का हाथ थाना है। ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रावस्ती निवासी डॉ. अब्दुल मन्नान ने पहले ही 29 को सपा में शामिल होने की घोषणा की थी।