सपा मुखिया अखिलेश यादव का नेताओं को निर्देश, चुनाव करीब हैं 'अब बहुत सोच समझकर बोलना होगा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में ध्वाजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित किया।

अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और सभी को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू हो गया है, बस टिकट तय होना बाकी है।

सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि कोई भी ऐसा बयान न दें जिससे भाजपा को राजनीतिक फायदा मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने हर बयान को लेकर सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं। हमें बहुत सोच समझकर अब बोलना होगा। छोटे बड़े नेताओं को एक कॉपी छपवाकर देंगे। कॉपी में छपवाकर देंगे कि यही बोलना है। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना।

अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से एक-दूसरे का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग पहले 'आप' की बात करेंगे तो सभी को स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी PDA और सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि उत्‍तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी, सपा और कांग्रेस समेत सभी दल जीत हासिल करने के लिए हरसंभव कोशिश में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को अगर ठीक कर लिया जाए तो देश में बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। उन्होंने समाज में भाईचारा कायम करने का आह्वान किया और कहा कि संविधान की मजबूती से ही लोकतंत्र मजबूत होगा।

सपा मुखिया ने कार्यालय में मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की ताकत को हमने तो काफी पहचाना था और समय-समय पर उनको सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। भाजपा की सरकार जो झुकती नहीं थी, उसे GEN-Z ने झुका दिया। अखिलेश यादव ने युवाओं के आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि जो काम बहुत लोग नहीं कर पाए, वह नई पीढ़ी के लोगों ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के झुकने की उम्मीद नहीं थी, उसे भी नौजवानों ने झुका दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नौजवान भी इस संघर्ष में गए थे।

भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना स्‍वतंत्रता दिवस पर अखिलेश यादव ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि भाजपा और आजादी एक दूसरे के विलोम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके संघी साथी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। उन्होंने कहा कि इनके लिए विभाजन ही उत्सव है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो या न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान दिया है। भाजपा और संघी साथियों का लक्ष्य विभाजन था, यही उनकी उपलब्धि है। पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा कि विभाजन आजादी से पहले भी था और आजादी के बाद भी जारी रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वे आज तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है।

मन-मन तिरंगा यात्रा करनी चाहिए: अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने तिरंगा यात्रा को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को घर-घर तिरंगा यात्रा के बजाय मन-मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि तिरंगे के प्रति सम्मान दिल से होना चाहिए। अखिलेश यादव ने संविधान और लोकतंत्र को लेकर कहा कि संविधान है तो स्वतंत्रता है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता भी छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान जितना मजबूती से चलेगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। संविधान को ठेस पहुंचाने का मतलब लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचाना है। हम संकल्प लेते हैं कि संविधान को मजबूत करेंगे। इसके लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं।