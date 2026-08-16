राम जी से गद्दारी का पैसा... सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, चंदा चोरी प्रकरण में सरकार को घेरा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया।
HighLights
अखिलेश ने राम मंदिर चंदा चोरी पर भाजपा को घेरा
एक्स पर वीडियो पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा
भाजपा पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का आरोप लगाया
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर चंदा चोरी पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। इससे पहले भी सपा प्रमुख भाजपा सरकार पर हमलावर होते दिखे हैं।
एक्स पर की पोस्ट
राम जी से गद्दारी का पैसा, धर्म और दान-पुण्य के कोष का पैसा, बीजेपी के पापों का पैसा, नहीं चाहिए-नहीं चाहिए। इस पोस्ट में कुछ लोग चंदा देते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद एक व्यक्ति उस चंदे को लेकर भागता है।
भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम
इससे पहले शनिवार को भी सपा प्रमुख ने कहा था कि भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और उसके संगी-साथी स्वतंत्रता दिवस नहीं, विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। इनके लिए विभाजन ही उत्सव है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो या न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान दिया है। आजादी से पहले भी इनका लक्ष्य विभाजन था और आजादी के बाद भी विभाजन लक्ष्य है। सपा प्रमुख ने अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए कि चुनाव अब करीब है और हर कोई सोच-समझकर बयान दे।
राम जी से घात का पैसा— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 16, 2026
धर्म-दान पात्र का पैसा
भाजपा के पाप का पैसा
नहीं चाहिए ~ नहीं चाहिए
ऐसा पैसा ~ नहीं चाहिए
नहीं चाहिए ~ नहीं चाहिए
ऐसा पैसा नहीं फलेगा
ज़्यादा दिन नहीं चलेगा
जो लेगा ~ उसको पाप लगेगा
नहीं चाहिए ~ नहीं चाहिए
ऐसा पैसा ~ नहीं चाहिए
नहीं चाहिए ~ नहीं चाहिए… pic.twitter.com/v3XcPGrpWy