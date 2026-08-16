राम जी से गद्दारी का पैसा... सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, चंदा चोरी प्रकरण में सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर चंदा चोरी पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। इससे पहले भी सपा प्रमुख भाजपा सरकार पर हमलावर होते दिखे हैं।

एक्स पर की पोस्ट राम जी से गद्दारी का पैसा, धर्म और दान-पुण्य के कोष का पैसा, बीजेपी के पापों का पैसा, नहीं चाहिए-नहीं चाहिए। इस पोस्ट में कुछ लोग चंदा देते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद एक व्यक्ति उस चंदे को लेकर भागता है।