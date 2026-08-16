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राम जी से गद्दारी का पैसा... सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, चंदा चोरी प्रकरण में सरकार को घेरा

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:21 AM (IST)

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव।

HighLights

  1. अखिलेश ने राम मंदिर चंदा चोरी पर भाजपा को घेरा

  2. एक्स पर वीडियो पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा

  3. भाजपा पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का आरोप लगाया

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राम मंदिर चंदा चोरी पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। इससे पहले भी सपा प्रमुख भाजपा सरकार पर हमलावर होते दिखे हैं।

एक्स पर की पोस्ट

राम जी से गद्दारी का पैसा, धर्म और दान-पुण्य के कोष का पैसा, बीजेपी के पापों का पैसा, नहीं चाहिए-नहीं चाहिए। इस पोस्ट में कुछ लोग चंदा देते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद एक व्यक्ति उस चंदे को लेकर भागता है।

भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम

इससे पहले शनिवार को भी सपा प्रमुख ने कहा था कि भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और उसके संगी-साथी स्वतंत्रता दिवस नहीं, विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे। इनके लिए विभाजन ही उत्सव है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो या न दिया हो, लेकिन विभाजन में योगदान दिया है। आजादी से पहले भी इनका लक्ष्य विभाजन था और आजादी के बाद भी विभाजन लक्ष्य है। सपा प्रमुख ने अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए कि चुनाव अब करीब है और हर कोई सोच-समझकर बयान दे।

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