यूपी के 762 नगरीय निकायों में वेतन संकट खत्म, योगी सरकार ने जारी किए 1200 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन का संकट नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने सभी 762 नगरीय निकायों को 1200 करोड़ रुपये दिए हैं।

निकायों को निर्देश दिया गया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की शर्तों के आधार पर ही इस धनराशि को खर्च की जाए। जरूरत के आधार पर ही बैंक खातों से पैसों को निकाला जाए।

नगरीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को निर्देश भेज दिया है। आदेश के अनुसार 17 नगर निगमों को 531 करोड़, 200 नगर पालिका परिषद को 427 करोड़ और 545 नगर पंचायतों को 242 करोड़ रुपये दिए गए हैं।