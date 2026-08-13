यूपी में रामपुर का 'सैदनगर' बना नंबर-1, आकांक्षात्मक विकासखंडों की रैंकिंग में 108 ब्लॉक को पछाड़कर पाया पहला स्थान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास धरातल पर रंग ला रहा है। प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे 50 मुख्य इंडीकेटर्स पर किए जा रहे कार्यों का असर अब रैंकिंग में साफ नजर आने लगा है। जुलाई-2026 की ताजा रैंकिंग में रामपुर जनपद के सैदनगर विकासखंड ने 70.03 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रयागराज का बहरिया ब्लॉक 69.7 अंकों के साथ दूसरे और संभल का असमौली ब्लॉक 68.82 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

5 प्रमुख थीम के 50 इंडीकेटर्स पर परखा गया काम रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार, विकासखंडों के इस प्रदर्शन का आकलन 5 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण को 30 प्रतिशत, शिक्षा को 30 प्रतिशत, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 20 प्रतिशत, आधारभूत अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को 15 प्रतिशत और सामाजिक विकास को 5 प्रतिशत का भारांक (Weightage) दिया गया है। इन पांचों थीम के कुल 50 मानकों पर हुए मूल्यांकन में सैदनगर ब्लॉक ने सभी 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है।

NQAS प्रमाणित सुविधाएं और 100 प्रतिशत टीकाकरण स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में सैदनगर का प्रदर्शन असाधारण रहा है। विकासखंड में NQAS प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर 81.58 प्रतिशत दर्ज किया गया। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच (ANC) का आंकड़ा 104.65 प्रतिशत और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का स्तर लगभग 100 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त, ICDS के तहत गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण देने में 75.87 प्रतिशत और बच्चों में 67.14 प्रतिशत उपलब्धि रही। खास बात यह है कि ब्लॉक के सभी 238 आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने का पानी और कार्यशील शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है।

68 प्रतिशत छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में पाए 60 प्रतिशत से अधिक अंक शिक्षा के क्षेत्र में सैदनगर में लैंगिक समानता और गुणवत्ता दोनों दिखी। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के प्रवेश की दर 91.65 प्रतिशत रही, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 68.13 प्रतिशत छात्राओं ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता का मानक 100 प्रतिशत पूरा हुआ। वहीं कृषि क्षेत्र में FPO गठन (133.33 प्रतिशत) और सॉइल हेल्थ कार्ड (340.09 प्रतिशत) के मानकों पर रिकॉर्ड प्रदर्शन हुआ। पशुपालन में एफएमडी (FMD) टीकाकरण के तहत 44,150 पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण दर्ज किया गया।

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