यूपी में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए शुरू होगी 'सारथी दीदी', शहर से गांव तक कैब सेवा की भी तैयारी
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए 'सारथी दीदी' सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें महिला चालकों के साथ एसओएस बटन और लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
HighLights
महिलाओं की सुरक्षित यात्रा हेतु 'सारथी दीदी' सेवा शुरू होगी।
महिला चालक, एसओएस बटन, लाइव ट्रैकिंग जैसी सुरक्षा सुविधाएँ मिलेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवा विस्तार के लिए पैक्स को जोड़ा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए प्रदेश में ‘सारथी दीदी’ सेवा शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार किए जा रहे इस माडल में महिला यात्रियों को महिला चालक का विकल्प मिलेगा।
यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए एसओएस बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था होगी। जरूरत पड़ने पर कंट्रोल रूम पुलिस से तत्काल समन्वय करेगा।
महिलाओं को ई-रिक्शा, दोपहिया और कैब चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेवा को भारत टैक्सी माडल के माध्यम से शहरों के साथ गांवों तक पहुंचाने की तैयारी है।
इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को जोड़ा जाएगा। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे गांवों से बाजार, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और नजदीकी शहरों तक वाहन सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
पैक्स अब तक मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण ऋण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। इन्हें राइड-हेलिंग और डिलीवरी से जोड़कर ग्रामीण परिवहन और डिजिटल सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाने की योजना है।
सारथी दीदी में महिला सुरक्षा, रोजगार, डिजिटल परिवहन और ग्रामीण कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ा गया है। इससे पढ़ाई, नौकरी या अन्य काम के लिए अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलने के साथ ही महिलाओं के लिए परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।