यूपी में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए शुरू होगी 'सारथी दीदी', शहर से गांव तक कैब सेवा की भी तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए प्रदेश में ‘सारथी दीदी’ सेवा शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार किए जा रहे इस माडल में महिला यात्रियों को महिला चालक का विकल्प मिलेगा।

यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए एसओएस बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था होगी। जरूरत पड़ने पर कंट्रोल रूम पुलिस से तत्काल समन्वय करेगा। महिलाओं को ई-रिक्शा, दोपहिया और कैब चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेवा को भारत टैक्सी माडल के माध्यम से शहरों के साथ गांवों तक पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को जोड़ा जाएगा। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में राइड-हेलिंग और डिलीवरी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे गांवों से बाजार, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और नजदीकी शहरों तक वाहन सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।