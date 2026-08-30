जयंत चौधरी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, बोले- ट्विटर-ट्विटर खेलने वाले नेता हर मामले में तलाश रहे हैं जाति

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं नरेन्द्र मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी सवर्णों और खासकर ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। रालोद के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शक्ति प्रदर्शन किया और मंच से कहा गया कि यूपी में कोई भी सरकार रालोद की मदद के बिना नहीं बन सकेगी।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को आयोजित समारोह में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही निशाने पर रखा और जाति की राजनीति का पोषक बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो ट्विटर-ट्विटर खेल रहे हैं। हर मामले में जाति तलाश रहे हैं। आज लोग चर्चा में आने और व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हैं। बात सही हो या गलत, उससे किसी को नुकसान पहुंचे या नहीं इसकी कोई चिंता नहीं। बात अहंकार, भ्रष्टाचार, चोरी और धोखाधड़ी की ABCD की है।

माफ नहीं करेगा चौधरी चरण सिंह का समाज रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि हमें राजनीति सिखाने का दावा करने वालों को चौधरी चरण सिंह का समाज माफ नहीं करेगा। जयंत ने कहा कि अब बात बर्दाश्त के बाहर चली गई है। बात अहंकार की है। बिना नाम लिए कहा कि कोई पीडीए नहीं है, यह उनकी पीड़ा है, बौखलाहट है, जिसका जवाब जनता चुनाव में दे देगी। उन्होंने कहा कि कई लोग चरण सिंह को समय के साथ भूल गए, लेकिन फिर चुनाव में याद किया। साफ कहा कि उनकी तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप उनके विचार को नहीं अपना सके। रालोद जातिविहीन समाज की बात करता है। चौधरी चरण सिंह को महान अर्थशास्त्री और चौधरी अजित सिंह को बेहद पढ़ा लिखा व्यक्तित्व बताया।

झगड़ों को भी राजनीतिक चश्मे से देखते इस सम्मेलन से सपा को भी संदेश दिया गया। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग झगड़ों को भी राजनीतिक चश्में से देखते हैं और राजनीतिक रोटियां सेंकने की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सभी का आदर करना सिखाया है। वो जातिवाद की राजनीति नहीं करते थे। वो समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते थे। बात अहंकार, भ्रष्टाचार, चोरी और धोखाधड़ी की है। यही एबीसीडी है। हमने आदर करना सीखा। चौधरी साहब हमें कुछ और ही एबीसीडी सिखा गए। वो जातिवाद के धुर विरोधी थे। कमजोर तबके को ऊपर लाना चाहते थे। न जाने कितने हीरो को उन्होंने तराशा। किसी में अच्छाई भी होती है और बुराई भी।

चौधरी साहब (अजित सिंह) जाति के धुर विरोधी उन्होंने कहा कि चौधरी साहब (अजित सिंह) जाति के धुर विरोधी थे। हम लोग चौधरी साहब के ही रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा कि हमें आगे ऐसी ताकतों का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि लखनऊ तहजीब का शहर है और हम तहजीब वाले लोग है। हमने चौधरी साहब से सीखा आदर देना, भावनाओं की कद्र करना, चरित्र की वैल्यू समझना और धैर्यवान व्यक्तित्व को पहचानना। चौधरी साहब जो ABCD हमें सिखा गए, वो कुछ और है।

आज यूपी में भी तहजीब की चाल जयंत ने आगे कहा कि लखनऊ तहजीब का शहर है और आज यूपी में भी तहजीब की चाल है, लेकिन पहले जो लोग यूपी को उल्टा-पुल्टा प्रदेश कहते थे वो दोबारा उस व्यवस्था में झोंकने के लिए लोग लखनऊ में बैठे हैं। जो हर वारदात में तुरंत जाति का चश्मा उतारते हैं और देखते हैं कि कहा जाति में विभाजन करूं।

उन्होंने कहा कि लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान अलग है। जब गांवों में झगड़ा होता है तो लोग मेरे पास यह कहकर नहीं आते हैं कि झगड़ा हो गया। यह पार्टी हमारी है, बल्कि लोग यह कहते हैं कि झगड़ा हो गया क्या करें समाधान कैसे हो दोनों साथ कैसे बैठे। दूसरे लोग चाहते हैं कि झगड़ा, तनाव को बढ़ाओ और जाति विध्वंस को फैलाओ फिर कहो कि देखो ये कैसा राज है। कुछ लोग अपनी रोटी सेंकने के खातिर पूरे प्रदेश को आग में झोंकने को तैयार हैं, तो उनसे आपसे मुकाबला करना है हमारा भाईचारा बुलंद हो किसानों की कमाई बुलंद हो।

उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार तेज जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। अब जरूरी है कि इस विकास का फायदा युवाओं को भी मिले और उनके लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके तैयार हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। जयन्त चौधरी ने आज लखनऊ में अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर काफी तेज सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि उनके जमाने में UP का मतलब उल्टा पुल्टा प्रदेश था। वो (अखिलेश यादव) प्रदेश को आग में झोंक देना चाहते हैं। वो वही चाहते हैं। हमें ऐसी ताकतों का मुकाबला करना है। पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी।