मैं इतना क्यों याद आ रहा हूं ? सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर जयन्त चौधरी का तीखा पलटवार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम लिए बिना उन पर सियासी हमला किया था। इंटरनेट मीडिया पर दिए बयान में उन्होंने पुराने राजनीतिक सहयोगियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने के बावजूद उन्होंने साथ छोड़ दिया।

जयन्त का पलटवार सपा मुखिया के बयान के बाद यूपी में राजनीति गरम हो गई। कई जगह जयन्त चौधरी के समर्थकों ने सपा मुखिया का पुतला फूंका। अब जयन्त चौधरी ने पलटवार किया है। एक निजी चैनल के सामने जयन्त चौधरी ने कहा कि बेहतर होगा कि वह अपनी बात पर ही कहें तो अच्छा है। बयानबाजी कर सोचने को मजबूर कर रहे हैं, छोड़ो भी, उसने क्या कहा था? मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है? राज्य में लोकतंत्र है, जनता ही सबको चुनती है।

सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कही थीं ये बातें सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि ‘कहां-कहां से आ गए थे, चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी..।’ सपा अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय आया है वह लगातार पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के मुद्दे को लेकर पार्टी का जनाधार मजबूत करने में जुटे हैं।