यूपी टी-20 लीग: 'सिक्सर किंग' रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जीशान की फिरकी में फंसा कानपुर, मेरठ की सातवीं जीत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कप्तान रिंकू सिंह की आतिशी पारी और मैन ऑफ द मैच लेग स्पिनर जीशान अंसारी (3/12) की सधी गेंदबाजी की बदौलत मेरठ मावेरिक्स ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में कानपुर सुपर स्टार्स को 19 रन से शिकस्त दी। मेरठ की टीम अभी तक यूपी टी-20 लीग में अजेय है और सातवीं जीत दर्ज कर अंक तालिका में शीर्ष पर है।

इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मंगलवार को दिन का पहला मैच बारिश के चलते समय से शुरू नहीं हो सका। मैदान का निरीक्षण करने के बाद अंपायरों ने पांच-पांच ओवर का मैच कराने का फैसला किया। मेरठ ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट के नुकसान पर 96 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में कानपुर की टीम निर्धारित ओवर में तीन विकेट पर 77 रन ही बना सकी। 29 के स्कोर पर गंवा दिए थे 2 विकेट हालांकि मेरठ ने 29 रन के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा ने पांच गेंदों पर एक चौके व एक छक्के से 11 रन बनाए। उन्हें अजय कुमार ने दूसरे ओवर में क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेजा। इसी ओवर में रितुराज शर्मा (16 रन, 4 गेंद, एक चौका, दो छक्के) अजय कुमार की गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में सत्यम सांगू को कैच थमा बैठै।

कप्तान रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इसके बाद कप्तान रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 10 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 30 रन बना दिए। रिंकू चौथे ओवर में कानपुर के कर्ण शर्मा की गेंद पर विनीत पंवार को कैच थमा बैठै। अंतिम ओवरों में दिव्यांश जोशी ने सात गेंदों पर नाबाद 22 रन जोड़े, जबकि दिव्यांश राजपूत ने नाबाद 14 रन की पारी खेली जिसकी बदौलत मेरठ ने निर्धारित पांच ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 96 रन का स्कोर बनाया।

अजय ने लिए दो विकेट कानपुर की ओर से अजय कुमार ने दो ओवर में 37 रन देकर दो विकेट झटके। जवाब में कानपुर सुपर स्टार्स की टीम को ओपनर आदर्श सिंह (28 रन, आठ गेंद, दो चौके, तीन छक्के) और समीर रिजवी (22 रन, 13 गेंद, एक चौके, दो छक्के) ने तेज शुरुआत दिलाई। चौथे ओवर तक टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन लोकल ब्वाय जीशान अंसारी के स्पेल ने पूरा मैच पलट दिया। जीशान ने अपने दो ओवर में केवल 12 रन खर्च कर कानपुर के तीन प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और उनकी रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया।

जीशान ने समीर रिजवी (22), आदर्श सिंह (28) और सत्यम सांगू (0) को आउट किया। कानपुर की टीम निर्धारित पांच ओवरों में तीन विकेट खोकर 77 रन ही बना सकी। भुवनेश्वर और अभिनंदन ने लखनऊ को जिताया मैन ऑफ द मैच भुवनेश्वर कुमार (3/20) और अभिनंदन सिंह (3/16) की शानदार गेंदबाजी के बाद हिमांशु सिंह (64) के अर्धशतक की बदौलत लखनऊ फाल्कंस ने यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के मैच में काशी रुद्रास को छह विकेट से हरा दिया। लीग में लखनऊ की यह तीसरी जीत है। काशी रुद्रास की टीम पहले खेलकर 19.1 ओवर में 126 रन पर आउट हो गई। जवाब में लखनऊ ने 16 ओवर में चार विकेट पर 130 रन बनाकर मैच जीत लिया।

काशी की खराब शुरुआत काशी की शुरुआत बेहद खराब रही। तीसरे ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सलामी बल्लेबाज साहब युवराज सिंह (14) को विकेटकीपर कार्तिकेय के हाथों कैच कराया। उन्होंने इसी ओवर में काशी रुद्रास के कप्तान करन शर्मा (0) को भी पवेलियन वापस भेजा। उन्होंने पांचवें ओवर में दूसरे ओपनर अभिषेक गोस्वामी (9) को नवनीत के हाथों कैच आउट कराया। शुभम चौबे ने 32 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 46 रनों की जुझारू पारी खेली। 19वें ओवर मे अभिनंदन सिंह ने शुभम चौबे को आउट करने के बाद कार्तिक यादव (14) तथा विजय यादव (01) को पवेलियन भेजकर काशी को बैकफुट पर कर दिया।