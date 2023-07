Research Girl Student of Afghanistan लखनऊ यूनिवर्सिटी में दोस्त की आइडी से लिये सिमकार्ड से दूसरी व‍िदेशी छात्रा के स्‍वजनों को गंदी फोटो भेजने वाली अफगानिस्तान की शोध छात्रा को न‍िलंब‍ित कर द‍िया गया है। अफगानिस्तान की शोध छात्रा पर एक साल से दूसरे अभिभावकों को परेशान करने का आरोप है। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत तीन महीने पहले साइबर क्राइम से की थी।

Lucknow News: लखनऊ विश्वविद्यालय से अफगानिस्तान की शोध छात्रा न‍िलंब‍ित

