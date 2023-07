Job In UP: लेखपाल के 4500 पदों पर होगी भर्ती, पिछले साल हुई परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं हुआ घोषित

4500 पदों के ल‍िए राजस्व परिषद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। यूपी में लेखपाल के 30827 पद हैं। इनमें से 18288 पद भरे हैं जबकि 12599 पद रिक्त हैं। इन 12599 रिक्त पदों में से 8085 पदों पर भर्ती के लिए उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी। ज‍िसका परीक्षा पर‍िणाम अभी तक नहीं आया है।

Job In UP: लेखपाल के 4500 पदों पर होगी भर्ती

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। प्रदेश में लेखपाल के 30827 पद सृजित हैं। इनमें से 18288 पद भरे हैं जबकि 12599 पद रिक्त हैं। इन 12599 रिक्त पदों में से 8085 पदों पर भर्ती के लिए उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी लेकिन इसका परिणाम अब तक नहीं घोषित किया जा सका है। शेष लगभग 4500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद जारी है। राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से लेखपाल के 30 जून 2023 तक के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। आगरा को छोड़ बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा जा चुका है। सभी मंडलों से रिक्तियों का विवरण प्राप्त होने के बाद परिषद की ओर से आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेखपाल भर्ती के लिए परिषद की ओर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग लेखपाल भर्ती के लिए पिछले वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा का अब तक अंतिम चयन परिणाम नहीं घोषित कर पाया है। गौरतलब है कि लेखपाल के पदों पर पिछली भर्ती वर्ष 2016 में हुई थी। इसके जरिये लेखपाल के लगभग 13,500 पद भरे गए थे। तब से अब तक लेखपाल के पद पर कोई दूसरी भर्ती नहीं हो सकी है।

Edited By: Prabhapunj Mishra