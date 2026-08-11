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    सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग : शिकायतों के समाधान में रामपुर फिर अव्वल, शाहजहांपुर दूसरे और बरेली तीसरे स्थान पर

    By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 06:20 PM (IST)

    जुलाई माह की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर ने एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि शाहजहांपुर दूसरे और बरेली तीसरे स्थान पर रहे। यह ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर ने 9.58 अंक के साथ पहला स्थान पाया।

    2. शाहजहांपुर 9.43 अंकों के साथ दूसरे और बरेली 9.40 अंकों के साथ तीसरे पर।

    3. जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण और योजनाओं के क्रियान्वयन से मिली सफलता।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार द्वारा पिछले साढ़े नौ वर्षों से प्रदेश में सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ देखा जा सकता है। सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रैंकिंग में एक बार फिर रामपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

    वहीं, शाहजहांपुर ने दूसरा और बरेली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रामपुर, शाहजहांपुर और बरेली के जिलाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह उपलब्धि जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण, बेहतर फीडबैक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधारात्मक पहल से हासिल किया है।

    रामपुर ने 10 में से 9.58 अंक प्राप्त कर बाजी मारी

    रामपुर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिलों का मूल्यांकन कई मानकों के आधार पर किया जाता है। इसमें जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई, फीडबैक की गुणवत्ता और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे पहलू शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले की 59 योजनाओं की मॉनीटरिंग की गई। इसमें से 56 कार्यक्रमों में जिले ने ए ग्रेड प्राप्त किया।

    जिले ने वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा, कृषि विभाग, समाज कल्याण, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता एवं सिंचाई के कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए ए श्रेणी प्राप्त की है।

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    सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रैंकिंग में रामपुर को 10 में से 9.58 अंक प्राप्त हुए। इसी के साथ एक बार फिर रामपुर ने सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा रामपुर पिछले कई माह से सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में टॉप टेन में जिलों में बना हुआ है।

    शाहजहांपुर ने 9.43 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया

    शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट उन जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शाहजहांपुर में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

    इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड के जरिये मिलने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रैंकिंग में शाहजहांपुर को 10 में से 9.43 अंक प्राप्त हुए। इसी के साथ शाहजहांपुर ने प्रदेशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं बरेली ने 9.40 अंक हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

    टॉप टेन जिलों में अंबेडकरनगर, मैनपुरी और आजमगढ़ ने स्थान प्राप्त किया

    सीएम डैशबोर्ड की जुलाई की रैंकिंग में कई जिलों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। इसमें अंबेडकरनगर ने 9.34 अंक हासिल कर चौथा, मैनपुरी ने 9.30 अंक हासिल कर पांचवा स्थान प्राप्त किया है।

    इसी तरह आजमगढ़ ने 9.27 अंक प्राप्त कर छठवां, महाराजगंज ने 9.25 अंक प्राप्त कर सातवां, बुलंदशहर और बागपत ने बराबर-बराबर 9.23 अंक हासिल कर आठवां स्थान प्राप्त किया है जबकि लखीमपुर खीरी ने 9.20 और सुल्तानपुर के साथ सोनभद्र ने बराबर-बराबर 9.18 अंक प्राप्त कर टॉप टेन में जगह बनायी है।