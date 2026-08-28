30 अगस्त को यूपी से दिल्ली के लिए चलेंगी दो रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल
रक्षाबंधन पर्व के बाद दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे रविवार को दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।
HighLights
रक्षाबंधन पर्व के बाद दिल्ली वापसी हेतु दो स्पेशल ट्रेनें।
अयोध्या और वाराणसी से दिल्ली के लिए चलेंगी ये ट्रेनें।
लखनऊ मंडल की पहल पर रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षाबंधन पर्व पर लखनऊ आये लोगों की सकुशल वापसी के लिए रेलवे रविवार को दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।
दरअसल रविवार को दिल्ली की ट्रेनों की वेटिंग बहुत अधिक हो गई है। एसी एक्सप्रेस की थर्ड एसी श्रेणी की वेटिंग दो सौ का आंकड़ा पार कर गई है। इसे देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों ने दो रक्षा बंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने शुक्रवार शाम दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का आदेश जारी कर दिया।
ट्रेन संख्या 04213 स्पेशल अयोध्या से रविवार को शाम 6.20 बजे चलकर लखनऊ से रात 8.45 बजे होते हुए आनंद विहार सुबह छह बजे पहुंचेगी।
ट्रेन का ठहराव बाराबंकी, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर होगा। इसी तरह 04217 स्पेशल दोपहर 3.40 बजे वाराणसी से चलकर लखनऊ से रात 9.05 बजे होते हुए नई दिल्ली सुबह 6.45 बजे पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़,बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद स्टेशनों पर होगा।