30 अगस्त को यूपी से दिल्ली के लिए चलेंगी दो रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षाबंधन पर्व पर लखनऊ आये लोगों की सकुशल वापसी के लिए रेलवे रविवार को दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।

दरअसल रविवार को दिल्ली की ट्रेनों की वेटिंग बहुत अधिक हो गई है। एसी एक्सप्रेस की थर्ड एसी श्रेणी की वेटिंग दो सौ का आंकड़ा पार कर गई है। इसे देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों ने दो रक्षा बंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने शुक्रवार शाम दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का आदेश जारी कर दिया।