रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा: दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, देखें रूट और टाइमिंग
रेलवे रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें दिल्ली से वाराणसी और चंडीगढ़ से लखनऊ के बीच संचालित होंगी।
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रक्षाबंधन के लिए रेलवे चलाएगा दो विशेष ट्रेनें।
एक ट्रेन दिल्ली से वाराणसी, दूसरी चंडीगढ़ से लखनऊ।
नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट से मिलेगी यात्रियों को राहत।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षाबंधन पर्व पर अपने घरों को आने वाले लोगों को राहत देने के लिए रेलवे दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। एक रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन दिल्ली और दूसरी चंडीगढ़ के लिए चलेंगी।
ट्रेन नंबर 04546 रक्षाबंधन स्पेशल गुरुवार को चंडीगढ़ से शाम 7: 40 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 9:33 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन 04545 लखनऊ से शुक्रवार दोपहर एक बजे प्रस्थान करेगी।
ट्रेन का ठहराव अंबाला कैंट, बरारा, जगाधरी वर्कशाप, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और हरदोई स्टेशनों पर होगा। इस ट्रेन में एसी और जनरल श्रेणी की 17 बोगियां होंगी। इसी तरह 04012 रक्षाबंधन स्पेशल दिल्ली से गुरुवार रात 9: 10 बजे प्रस्थान करेगी।
यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 6:30 बजे लखनऊ होते हुए 11:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04011 स्पेशल शुक्रवार शाम 7:50 बजे वाराणसी से चलकर लखनऊ से रात 12:01 बजे होते हुए अगले दिन सुबह 10:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई , सुलतानपुर, जौनपुर सिटी स्टेशनों पर होगा। ट्रेन में कुल 21 बोगियां होंगी। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने कहा कि नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेनें चलायी जा रही हैँं। इससे उनकी वापसी की यात्रा भी आसान होगी।