प्रभा चंद्रा समेत 22 मेधावियों को गोल्ड मेडल देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ, 29 अगस्त को कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के 11वें दीक्षा समारोह में चार वर्षों के 508 मेधावियों को गोल्ड मेडल मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 अगस्त को प्रभा चंद्रा समेत 22 मेधावियों को पुरस्कृत करेंगे, शेष विद्यार्थियाें को दूसरे चरण में उपाधियां सौंपी जाएंगी।

2023, 2024, 2025 व 2026 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 8551 विद्यार्थियों को उपाधियां मिलेंगी, जबकि चांसलर अवार्ड व मानद उपाधि आदि अगले वर्ष से वितरित की जाएंगी। विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने पत्रकारों को बताया कि समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि व राज्यसभा सदस्य मिथलेश कुमार होंगे। दीक्षा समारोह विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों और उनकी मेहनत का सम्मान करने के साथ उन्हें अपने ज्ञान व कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को देखते हुए उपाधि वितरण कार्यक्रम को दो चरणों में होगा। प्रथम चरण 10 से दोपहर एक बजे तक भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी आडिटोरियम में, जबकि द्वितीय चरण दोपहर दो बजे से विद्यार्थियों के संबंधित विभागों में होगा।

परीक्षा नियंत्रक प्रो. विक्रम सिंह यादव ने बताया, दीक्षा समारोह में 22 मेधावियों में स्नातक व परास्नातक स्तर के 17, एक डी.एससी. व चार आरडी सोनकर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएयू समारोह में कुल 8551 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां दी जाएंगी।

इनमें 4832 पुरुष व 3719 महिला विद्यार्थी शामिल हैं। वर्षवार आंकड़ों के अनुसार 2023 में 2139, 2024 में 2115, 2025 में 2237 व 2026 में 2041 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी, वहीं बैकलाग के 19 विद्यार्थियों को उपाधि मिलेगी। दीक्षा समारोह से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.bbau.ac.in/ या संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। यहां पर डीन आफ एकेडमिक अफेयर्स प्रो. एस. विक्टर बाबू, कुलसचिव डा. अश्विनी कुमार सिंह और जनसंपर्क अधिकारी प्रो. रचना गंगवार मंच पर मौजूद रहे।

पाठ्यक्रमवार विद्यार्थी पाठ्यक्रमवार आंकड़ों में स्नातक के 2771, स्नातक (मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट) के 228, परास्नातक के 4662, पीएचडी के 412, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के 142, सर्टिफिकेट कोर्स के 23, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 198, पीजी डिप्लोमा के 102 व एमफिल के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक 4662 विद्यार्थी स्नातकोत्तर के हैं, जबकि 2771 विद्यार्थी स्नातक के हैं।

छात्र कुर्ता-पायजामा, छात्राएं पहने कुर्ती व साड़ी दीक्षा समारोह में विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय ने विशेष ड्रेस कोड तय किया है। छात्रों के लिए क्रीम (व्हाइटिश) रंग का कुर्ता-पायजामा व छात्राओं के लिए क्रीम (व्हाइटिश) रंग की कुर्ती-सलवार/चूड़ीदार या साड़ी तय की गई है।