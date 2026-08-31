'आपरेशन सिंदूर के दौरान अहम रही महिला पायलटों की भूमिका', लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षा मंत्री व स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने एक बार फिर आपरेशन सिंदूर में महिला पायलटों की अहम भूमिका को सराहते हुए प्रशंसा की। रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर तक फैले आतंकवाद-विरोधी अभियानों में देश की महिला पायलटों ने अहम भूमिका निभाई।

कहा, ये 'नए भारत' की महिलाएं हैं और हमारी सरकार उन्हें अवसर और सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। इससे पहले रविवार को उन्होंने दिलकुशा लान में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी को माडल के रूप में विकसित करने के लिए 100.92 करोड़ की परियोजनाओं के भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया।

कहा, जब केंद्र व राज्य सरकार का सोच एक जैसा हो तो विकास कई गुणा तेजी से होता है। लखनऊ की गति और प्रगति को पूरे यूपी से जोड़कर देखता हूं। आज भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों कार्यक्रमों में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण के माध्यम से लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं।

चाहे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार रही हो या मौजूदा प्रशासन, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह किसी महिला पर बुरी नजर डाले। आजादी की लड़ाई में रानी अवंतीबाई लोधी के योगदान की तारीफ करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस व्यवस्था को चुनौती दी जो महिलाओं को कमतर आंकती थी।

सिंह ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी ने विपरीत परिस्थितियों में शासन की बागडोर संभाली और सुशासन का एक माडल स्थापित किया। 27 साल की कम उम्र में ताकतवर ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजबूती से खड़े होना असाधारण बात थी। रक्षा मंत्री ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर से जुड़ी पांच अहम जगहों को 'पंच-तीर्थ' के तौर पर विकसित करने की केंद्र सरकार की पहल का भी जिक्र किया।

इस वर्ष के अंत तक साफ हो जाएगी गोमती

दिलकुशा लान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा और सुशासन की एक नई यात्रा तय की है। इस वर्ष के अंत तक गोमती नदी पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसमें मध्य कमान की भूमिका भी अहम है।

मुख्यमंत्री यह भी कहा कि लखनऊ आने पर आज से 20 वर्ष पहले रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगा होता था, जिसपर लिखा होता था कि मुस्कुराइये आप लखनऊ में हैं, लेकिन यहां की संकरी गलियां, जाम और गंदगी को देखकर मुस्कुराने की बजाय लोगों को रोने पर मजबूर होना पड़ता था। अब लखनऊ ने विरासत को बचाते हुए आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में नई पहचान बनाई है।

यहां गलियां तो हैं, लेकिन स्मार्ट रोड भी है। संकरी गलियां भी हैं तो किसानपथ जैसा लखनऊ का एक आउटर रिंग रोड लखनऊवासियों को प्राप्त हुआ है। अगर ऊदादेवी पासी और महाराजा बिजली पासी की स्मारक की धरोहर है तो दूसरी ओर भारत की रक्षा आवश्यकता और आत्मनिर्भरता के दृष्टि से ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों का केंद्र भी अब हमारा लखनऊ बना है।