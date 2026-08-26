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अखिलेश यादव के चवन्नी बयान पर राजभर का पलटवार, बोले- मानसिक संतुलन खो चुके हैं सपा प्रमुख

By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:27 AM (IST)

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के 'चवन्नी' बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा प्रमुख मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उन्हें विरासत में बु ...और पढ़ें

प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जागरण

प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जागरण

HighLights

  1. राजभर ने अखिलेश के चवन्नी बयान को मानसिक हताशा बताया।

  2. अखिलेश को मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने का इतिहास याद दिलाया।

  3. अयोध्या में अजय राय के मछली भोज को सनातन धर्म पर आघात कहा।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चवन्नी वाले बयान पर कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो चुके हैं। विरासत में सत्ता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने ही मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। इस तरह का बयान देने से पहले उन्हें अपने पिता स्व. मुलायम की जीवनी पढ़नी चाहिए।

मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर विभिन्न दलों व संगठनों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के मौके पर राजभर ने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा रालोद के लिए दिया गया चवन्नी से रुपया बनाने का बयान उनकी हताशा है। वर्ष 2027 के चुनाव में सपा खुद चवन्नी से नीचे लाने का काम किया जाएगा।

अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मछली भोज पर कहा कि सनातनी लोग सावन में मांस-मछली नहीं खाते हैं। मछली भोज का आयोजन करने मात्र से ही सनातन को आघात पहुंचा है। पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटे जाने की पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा कि सपा के नेता नहीं चाहते कि अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले।

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उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को सभी विषयों की निश्शुल्क शिक्षा दिए जाने पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे।प्राथमिक विद्यालयों से ही संविधान की शिक्षा दिए जाने की बात कही। कार्यक्रम में ग्लोबल कहार संगठन के साथ ही सपा, बसपा व कांग्रेस के कई नेताओं ने सुभासपा की सदस्यता ली। पूर्व अपर महाप्रबंधक कृषि मंत्रालय आरके राम कहार, पूर्व व्यापार कर अधिकारी पीएन कहार, पूर्व एसडीओ रामवृक्ष कहार, पूर्व एसडीएम रमेश कहार आदि ने पार्टी की सदस्यता ली।