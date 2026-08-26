अखिलेश यादव के चवन्नी बयान पर राजभर का पलटवार, बोले- मानसिक संतुलन खो चुके हैं सपा प्रमुख

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चवन्नी वाले बयान पर कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो चुके हैं। विरासत में सत्ता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने ही मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। इस तरह का बयान देने से पहले उन्हें अपने पिता स्व. मुलायम की जीवनी पढ़नी चाहिए।



मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर विभिन्न दलों व संगठनों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के मौके पर राजभर ने कहा कि सपा प्रमुख द्वारा रालोद के लिए दिया गया चवन्नी से रुपया बनाने का बयान उनकी हताशा है। वर्ष 2027 के चुनाव में सपा खुद चवन्नी से नीचे लाने का काम किया जाएगा।

अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मछली भोज पर कहा कि सनातनी लोग सावन में मांस-मछली नहीं खाते हैं। मछली भोज का आयोजन करने मात्र से ही सनातन को आघात पहुंचा है। पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटे जाने की पार्टी की मांग को दोहराते हुए कहा कि सपा के नेता नहीं चाहते कि अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले।