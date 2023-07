UP News : यूपी में बारिश ने मचाई आफत; बिजली गिरने और डूबने से आठ लोगों की मौत

UP Weather Report आकाशीय बिजली गिरने से अमेठी संभल बदायूं कौशांबी और बांदा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं एटा व उन्नाव में डूबने के कारण मौत हुई है और कौशांबी में सर्पदंश के कारण एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। बचाव के लिए लोगों को अलर्ट किया गया है। यूपी के कई हिस्‍सों में भारी बारिश हो रही है।

Eight people died due to lightning and drowning

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में भारी बारिश के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में बिजली गिरने, डूबने और सर्पदंश से कुल आठ लोगों की मौत हुई है। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से विभिन्न जिलों में हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से अमेठी, संभल, बदायूं, कौशांबी और बांदा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं एटा व उन्नाव में डूबने के कारण मौत हुई है और कौशांबी में सर्पदंश के कारण एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। बचाव के लिए लोगों को अलर्ट किया गया है।

