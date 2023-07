उत्‍तर प्रदेश में शुरु हुई मानसूनी बार‍िश ने लखनऊ में 50 वर्षों का र‍िकार्ड तोड़ द‍िया है। अबतक प्रदेश की राजधानी में छह प्रत‍िशत से अध‍िक बार‍िश हो चुकी है। एक जून से 28 जून के बीच प्रदेश भर में हुई बारिश की अपेक्षा 29 जून से पांच जुलाई यानी पांचवें हफ्ते में राजधानी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल वर्षा की तीन गुणा अधिक बारिश दर्ज की गई।

Rain In UP: लखनऊ में बार‍िश ने तोड़ा 50 वर्षों का र‍िकार्ड

लखनऊ, [रामांशी मिश्रा]। इस वर्ष मानसून में अलग-अलग रंग दिखाए हैं। जून भर हल्की बारिश से ही गर्मी से राहत मिली, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में हुई झमाझम बारिश से मानसून के नए रिकार्ड बने। राजधानी में इस वर्ष बीते 50 वर्षों की औसत वर्षा से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। देशभर में अब तक छह फीसद अधिक बारिश रिकार्ड हुई है। मौसम विभाग में एक जून से ही मानसूनी माह माना जाता है। प्रदेश भर में बारिश को लेकर जारी आंकड़े के अनुसार, मानसूनी सीजन के शुरुआती चार हफ्तों की अपेक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश भर में बेहतर बारिश हुई है। एक जून से 28 जून के बीच प्रदेश भर में हुई बारिश की अपेक्षा 29 जून से पांच जुलाई यानी पांचवें हफ्ते में राजधानी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल वर्षा की तीन गुणा अधिक बारिश दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 23 जून को मानसून ने सिद्धार्थनगर के रास्ते प्रदेश में दस्तक दी थी। आंकड़ों के अनुसार, एक जून से 28 जून के बीच प्रदेश भर में महज 54.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। वहीं अकेले पांचवे हफ्ते में 29 जून से पांच जुलाई के बीच 78.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जो 1971 से 2020 के 50 वर्षों के औसत वर्षा से 80% अधिक रहा। वहीं एक जून से पांच जुलाई के बीच प्रदेश भर में 133.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जो सामान्य से छह प्रतिशत अधिक रही। लखनऊ के आंकड़ों की बात की जाए तो लखनऊ में इस वर्ष पिछले 50 वर्षों की औसत बारिश के आंकड़ों की अपेक्षा 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में एक जून से 28 जून के बीच 36.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। वहीं 29 जून से पांच जुलाई के बीच 106.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अतुल कहते हैं कि यह बताता है कि शुरुआती चार हफ्तों की कुल बारिश की अपेक्षा पांचवें सप्ताह में लगभग तीन गुणा अधिक बारिश दर्ज की गई है। अगर कुल बारिश की बात की जाए तो एक जून से पांच जुलाई के बीच लखनऊ में 143.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई जिले सिद्धार्थनगर में सर्वाधिक 236.8 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 263% अधिक है, जबकि मानसून ऋतु के दौरान अभी तक कन्नौज में सर्वाधिक 312.7 मिमी बारिश दर्ज हुई है जो सामान्य से 261% अधिक है।

