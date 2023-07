Lucknow: रेलवे ने बढ़ाए चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे, मुंबई समेत इन जगहों का सफर होगा आसान

बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल 15 जुलाई को बांद्रा से रात 1045 बजे चलकर अगले दिन रात 1255 बजे ऐशबाग और 120 बजे बादशाहनगर से होते हुए गोरखपुर 17 जुलाई सुबह 625 बजे पहुंचेगी। छपरा-एलटीटी स्पेशल 14 जुलाई को छपरा से शाम 415 बजे चलकर बादशाहनगर से रात 1 43 बजे ऐशबाग से 220 बजे होते हुए चित्रकूट धाम सतना जबलपुर होते हुए तीसरे दिन 16 जुलाई को सुबह 725 बजे एलटीटी पहुंचेगी।

रेलवे ने बढ़ाए चार स्पेशल ट्रेनों के फेरे।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। इससे वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन 05053 गोरखपुर-बांद्रा स्पेशल 14 जुलाई को गोरखपुर से सुबह 9:30 बजे चलकर बादशाहनगर से दोपहर 2: 02 बजे, ऐशबाग से 2: 40 बजे होते हुए बांद्रा अगले दिन शाम चार बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 05054 बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल 15 जुलाई को बांद्रा से रात 10: 45 बजे चलकर अगले दिन रात 12:55 बजे ऐशबाग और 1:20 बजे बादशाहनगर से होते हुए गोरखपुर 17 जुलाई सुबह 6:25 बजे पहुंचेगी। ट्रेन 05063 छपरा-एलटीटी स्पेशल 14 जुलाई को छपरा से शाम 4:15 बजे चलकर बादशाहनगर से रात 1: 43 बजे, ऐशबाग से 2:20 बजे होते हुए चित्रकूट धाम, सतना, कटनी, जबलपुर होते हुए तीसरे दिन 16 जुलाई को सुबह 7:25 बजे एलटीटी पहुंचेगी। वापसी में 05064 स्पेशल एलटीटी से 16 जुलाई को दोपहर 12:45 बजे चलकर अगले दिन ऐशबाग से शाम 7: 25 बजे, बादशाहनगर से 7:47 बजे होते हुए सीवान रात 3:15 बजे पहुंचेगी। ट्रेन 05303 गोरखपुर-महबूबनगर स्पेशल 15 जुलाई को गोरखपुर से सुबह 8:30 बजे चलकर ऐशबाग से दोपहर 1: 35 बजे होते हुए अगले दिन शाम 7:30 बजे महबूबनगर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन 05304 महबूबनगर-गोरखपुर स्पेशल 17 जुलाई को महबूबनगर से शाम छह बजे चलकर 18 जुलाई की रात 2:50 बजे ऐशबाग होते हुए 19 जुलाई की सुबह नौ बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वहीं ट्रेन 05011 गोरखपुर-ढेहर का बालाजी स्पेशल 13 जुलाई को गोरखपुर से सुबह 11:30 बजे चलकर गोमतीनगर से शाम 4: 45 बजे, ऐशबाग से 5: 50 बजे होते हुए ढेहर का बालाजी सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी।

Edited By: Mohammad Sameer