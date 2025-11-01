जब स्पेशल ट्रेन चलाना भूल गया रेलवे... नोटिफिकेशन कर दिया था जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली और छठ पर्व की भीड़ को राहत देने के लिए रेलवे ने लखनऊ से जयपुर होकर सीकर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उसे पटरी पर उतारना भूल गया। अब जबकि लखनऊ से वापसी के लिए मरुधर सहित कई ट्रेनों की स्थिति रिग्रेट हो रही है, ऐसे में यह लापरवाही हजारों यात्रियों पर भारी पड़ रही है।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने 20 अनारक्षित बोगियों वाली ट्रेन 04207/08 लखनऊ-सीकर पूजा स्पेशल के संचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने टाइम टेबल को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस ट्रेन का संचालन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन होना था।