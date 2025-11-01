Language
    जब स्पेशल ट्रेन चलाना भूल गया रेलवे... नोटिफिकेशन कर दिया था जारी

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    रेलवे ने दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से सीकर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश दिया, पर उसे शुरू नहीं किया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 20 डिब्बों वाली लखनऊ-सीकर पूजा स्पेशल चलाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे रेलवे बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी थी। ट्रेन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक चलनी थी, लेकिन शुरू नहीं हुई। अब यात्री शिकायत कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली और छठ पर्व की भीड़ को राहत देने के लिए रेलवे ने लखनऊ से जयपुर होकर सीकर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उसे पटरी पर उतारना भूल गया। अब जबकि लखनऊ से वापसी के लिए मरुधर सहित कई ट्रेनों की स्थिति रिग्रेट हो रही है, ऐसे में यह लापरवाही हजारों यात्रियों पर भारी पड़ रही है।

    उत्तर पश्चिम रेलवे ने 20 अनारक्षित बोगियों वाली ट्रेन 04207/08 लखनऊ-सीकर पूजा स्पेशल के संचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने टाइम टेबल को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस ट्रेन का संचालन 21 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन होना था।

    दीपावली के बाद जब मरुधर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रिग्रेट होने की स्थिति में यात्रियों ने इस पूजा स्पेशल ट्रेन की जानकारी ली तो पता चला कि यह तो इसका संचालन ही रेलवे ने नहीं किया। अब यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे से दर्ज करायी है।