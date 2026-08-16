लखनऊ में महानगर क्रॉसिंग पर बनेगा आरओबी, ढाई लाख आबादी को मिलेगी लंबे जाम राहत
ROB in Lucknow: जो क्रॉसिंग सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे के बीच आठ से दस बार सिर्फ बंद होती थी, अब वह हर घंटे में बंद हो रही है। इसके कारण यहां लंबा जाम लग रहा है
HighLights
प्रस्तावित दो किलोमीटर लंबे आरओबी पर 164.77 करोड़ आएगा खर्च
अयोध्या रोड से वायरलेस की तरफ जाने वाली क्रासिंग पर लगता है जाम
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में लोगों को लगातार रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाई जा रही है। बढ़ते ट्रैफिक और बार-बार रेलवे क्रॉसिंग बंद होने का सामना अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इसी क्रम में महानगर क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम अयोध्या रोड से वायरलेस चौराहे बीच पड़ने वाली महानगर रेलवे क्रॉसिंग पर दो लेन का सेतु बनाएगा। यहां रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस आरओबी के निर्माण से रोज ढाई लाख आबादी को राहत मिलेगी। बढ़ती ट्रेनों की संख्या के कारण हर घंटे में पूर्वोत्तर रेलवे की यह रेलवे क्रासिंग बंद होती है।
इसके कारण राहगीरों को लंबे अरसे से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने विधायक ओपी श्रीवास्तव से मिलकर आरओबी बनाने की मांग की थी। श्रीवास्तव ने इसे कार्ययोजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। महानगर क्रासिंग पर इसे 164.77 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।
अयोध्या रोड से वायरलेस रोड के बीच पड़ने वाली महानगर क्रॉसिंग पर सेतु बनने के बाद करीब तीन लाख से अधिक आबादी को राहत मिलेगी। वर्तमान में लखनऊ-बादशाहनगर रेल सेक्शन के डालीगंज-बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के मध्य किलोमीटर संख्या 768/6-8 पर सम्पार संख्या छह एमएल/स्पेशल (महानगर क्रासिंग) पर यह उपरिगामी सेतु बनाने का निर्णय किया गया है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले पंद्रह वर्ष में महानगर क्रॉसिंग से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या हर वर्ष बढ़ी है। इसके कारण जो क्रासिंग सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे के बीच आठ से दस बार सिर्फ बंद होती थी, अब वह हर घंटे में बंद हो रही है। इसके कारण यहां लंबा जाम लग रहा है और लोगों के पंद्रह से बीस मिनट क्रासिंग पर ही लग जा रहे हैं।
उपरिगामी सेतु बनाने से पहले यहां कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में आया है कि यहां से चौबीस घंटे में सवा दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। इसके अलावा आसपास रहने वाले लोग बड़ी संख्या में पैदल व साइकिलों से भी आते-जाते हैं। स्थानीय विधायक ने यहां आरओबी बनाने की सिफारिश की थी।