200 किलो था वजन, बाथरूम में फिसलकर गिरे रेलवे अधिकारी
लखनऊ में डीएलडब्ल्यू वाराणसी के एक रेलवे अधिकारी विश्राम गृह में फिसलकर गिर गए, जिससे उनकी कमर में फ्रैक्चर हो गया। 200 किलो वजन होने के कारण उन्हें स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ । डीएलडब्ल्यू वाराणसी में तैनात रेलवे अधिकारी लखनऊ स्थित अधिकारी विश्राम गृह में फिसल गिर गए। उनकी कमर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो साथी अधिकारी लेकर उत्तर रेलवे मंडलीय अस्पताल भागे। अधिक वजन के कारण वह स्ट्रेचर पर नहीं उतर सके। कार से उनको केबिन तक ले जाया गया। इस कार का वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रसारित कर दिया।
रोहित तिवारी डीएलडब्ल्यू में सीनियर डी इलेक्ट्रिकल के पद पर तैनात हैं। उनका वजन 200 किलोग्राम है। सोमवार रात नौ बजे अधिकारी विश्राम गृह के बाथरूम में पैर फिसलने के कारण वह गिरकर घायल हो गए। उनके साथी अधिकारी चिराग उनको लेकर रेलवे अस्पताल आए। यहां पांच अटेंडेंट के बावजूद रोहित तिवारी को कार से उतारकर स्ट्रेचर पर शिफ्ट नहीं किया जा सका। इस पर सिटी स्कैन के लिए उनको केबिन तक कार से ले जाया गया। जांच में कमर में फ्रैक्चर होने की पुष्टि के बाद रोहित तिवारी आगे के उपचार के लिए रात में ही वाराणसी रवाना हो गए।
