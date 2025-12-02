लखनऊ में रेलकर्मी के परिजनों को मिला एक करोड़ का मुआवजा, ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे ने नए सैलरी पैकेज के तहत एक रेलकर्मी के दुर्घटना में हुए निधन पर उनके आश्रित को एक करोड़ रुपये की इंश्योरेंस राशि का चेक प्रदान किया। यह पहला मौका था जब उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आन डयूटी दिवंगत हुए किसी कर्मचारी के परिवार को एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

मंगलवार को मंडलीय कार्यालय में एडीआरएम शूरवीर सिंह और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरिमा भटनागर ने आश्रित को यह चेक प्रदान किया। एसबीआइ के साथ रेल मंत्रालय ने एक करार किया है। इसके तहत एसबीआइ में वेतन खाता होने से रेलकर्मी की किसी हादसे में मृत्यु हो जाने पर एक करोड़ रुपया का इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधीन अनवर अली वाराणसी में ट्रैक मेंटेनर के पद पर तैनात थे। इसी साल 25 मार्च को ड्यूटी के दौरान अनवर अली ट्रेन की चपेट में आ गए थे। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी।