लखनऊ में रेलकर्मी के परिजनों को मिला एक करोड़ का मुआवजा, ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत
रेलवे ने एक नई वेतन पैकेज योजना के तहत एक रेलकर्मी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि प्रदान की। उत्तर रेलवे लखन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे ने नए सैलरी पैकेज के तहत एक रेलकर्मी के दुर्घटना में हुए निधन पर उनके आश्रित को एक करोड़ रुपये की इंश्योरेंस राशि का चेक प्रदान किया। यह पहला मौका था जब उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आन डयूटी दिवंगत हुए किसी कर्मचारी के परिवार को एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।
मंगलवार को मंडलीय कार्यालय में एडीआरएम शूरवीर सिंह और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरिमा भटनागर ने आश्रित को यह चेक प्रदान किया।
एसबीआइ के साथ रेल मंत्रालय ने एक करार किया है। इसके तहत एसबीआइ में वेतन खाता होने से रेलकर्मी की किसी हादसे में मृत्यु हो जाने पर एक करोड़ रुपया का इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा।
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधीन अनवर अली वाराणसी में ट्रैक मेंटेनर के पद पर तैनात थे। इसी साल 25 मार्च को ड्यूटी के दौरान अनवर अली ट्रेन की चपेट में आ गए थे। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी।
सीनियर डीपीओ अरिमा भटनागर ने कर्मचारी कल्याण के हितों को देखते हुए मृतक के परिवारीजन को एक करोड़ रुपये की इंश्योरेंस राशि प्रदान करने की कार्यवाही की।
एसबीआइ से अप्रूवल मिलते ही मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम आशीष कुमार एवं मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार विश्वकर्मा डीआरएम आफिस पहुंचे। यहां दिवंगत अनवर अली की मां कमरून निशा को बीमा/कवरेज का चेक प्रदान किया।
