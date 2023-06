Lucknow IT Raid: लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापे, करोड़ों के लेन-देन की मिली जानकारी

Lucknow IT Raid उत्‍तर प्रदेश के अलग-अलग ज‍िलों में आयकर व‍िभाग की छापेमारी चल रही है। कानपुर में आयकर व‍िभाग की छापेमारी छह द‍िन बाद खत्‍म की गई है। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापे के दौरान शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के लेन-देन की जानकारी म‍िली है। टीमों ने मौके से जरूरी दस्‍तावेज भी जब्‍त क‍िए हैं।

Lucknow IT Raid: आयकर व‍िभाग ने लखनऊ में की छापेमारी

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Lucknow IT Raid आयकर विभाग द्वारा रविवार को की गई रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां छापेमारी के दूसरे दिन करोड़ों रुपये के लेन-देन संबंधी दस्तावेज मिले हैं। इनके ठिकानों से आठ पेन ड्राइव भी मिली हैं। बीते दिनों आयकर विभाग की टीमों द्वारा लखनऊ, मुंबई व कोलकाता में रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी अमरावती, पिनटेल व एक्सेला कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान विभाग को कई शेल कंपनियों के जरिए संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिली थी। आयकर व‍िभाग ने जब्‍त क‍िए दस्‍तावेज तीनों कंपनियों के ठिकानों से मिले दस्तावेजों की पड़ताल के बाद हरेश मिश्रा का नाम सामने आया था। रविवार को आयकर की टीमों ने हरेश मिश्रा के गोमती नगर विस्तार स्थित बेतवा अपार्टमेंट में उनके फ्लैट में छानबीन की थी। आयकर की टीम उनके जरिए किए गए 65 करोड़ रुपये के लेन-देन की जानकारी जुटा रही हैं। सोमवार को आयकर की टीम ने 8 पेन ड्राइव व कई संदिग्ध लेन-देन संबंधी दस्तावेज बरामद किए हैं। च‍ित्रकूट में जीएसटी की टीम ने गुटखा फैक्ट्री में मारा छापा, जांच जारी राजापुर कस्बे में मंगलवार की शाम करीब पांच बजे जीएसटी की टीम ने पुलिस के साथ गुटखा फैक्ट्री में छापा मारा। कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। जीएसटी टीम ने सीओ सिटी हर्ष पांडेय, सीओ यातायात निष्ठा उपाध्याय के अलावा प्रभारी निरीक्षक राजापुर भास्कर मिश्र, थाना प्रभारी भरतकूप, पहाड़ी के साथ छापेमारी अभियान चलाया। टीमों ने कस्बे रामलीला मैदान व गइला रोड पर संचालित गुटखा फैक्ट्रियों में छापा मारा। सूत्रों की मानें तो दोनों जगह टीमों ने भारी मात्रा में तैयार माल के अलावा तंबाकू, कटी हुई सुपाड़ी, रैपर आदि बरामद किया है। इसके अलावा गुटखा बनाने वाली मशीनें भी टीमों को मिली है। संचालकों के पास से कुछ फर्जी बिल-बाउचर भी मिले हैं। जिनकी जांच कर रही है।

