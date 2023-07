Lucknow News कमरुज्जमा के निशाने पर लखनऊ कानपुर व मेरठ के अलावा अन्य राज्यों के बड़े शहर भी थे। इस मामले की जांच एनआइए ने अपने हाथ में ली थी और 24 सितंबर 2018 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। एनआइए ने 11 मार्च 2019 को कमरुज्जमा व फरार आरोपित ओसामा बिन जावेद के विरुद्ध पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।

आतंकी कमरुज्ज्मा को प्रशिक्षण देने वाले रियाज की तलाश में छापेमारी, कानपुर समेत कई जिलों को दहलाने की थी साजिश

