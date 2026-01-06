'देश विरोधी' भाषण के मामले में राहुल गांधी का वकालतनामा दाखिल, खरगे-सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत 6 के खिलाफ कंप्लेंट

विधि संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर भारत के विरुद्ध भाषण देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के छह वरिष्ठ नेताओं की ओर से सोमवार को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट में अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने वकालतनामा दाखिल किया है। साथ ही परिवाद पर विपक्षियों की तरफ से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है।

न्यायालय के समक्ष यह परिवाद एडवोकेट नृपेंद्र पांडेय ने सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपालन, लोकसभा सदस्य प्रियंका वाड्रा व कांग्रेस राज्यसभा सदस्य जय राम रमेश के विरुद्ध नौ सितंबर 2025 को न्यायालय में दाखिल किया गया था।

परिवादी के अधिवक्ता कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि कांग्रेस के नवनिर्मित मुख्यालय दिल्ली के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि वह बीजेपी, आरएसएस व भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। परिवाद में क्या कहा गया? परिवाद में कहा गया है कि भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध राहुल गांधी झूठ बोलकर जनता के सामने जहर भरने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार राहुल गांधी ने यह बयान देकर देश को गृह युद्ध की ओर ले जाने का काम किया है, जो राष्ट्र विरोधी कार्य है।