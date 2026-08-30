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लखनऊ में गोमती के ग्रीन कॉरिडोर पर उठे सवाल, प्रो. वेंकटेश दत्ता ने जिला गंगा समिति से दिया इस्तीफा

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:29 PM (IST)

Green Corridor Lucknow: प्रो. वेंकटेश दत्ता ने परियोजना से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की प्रतियां उपलब्ध न कराए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है।

बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रो. वेंकटेश दत्ता

बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रो. वेंकटेश दत्ता 

HighLights

  1. डीपीआर और ईआईए उपलब्ध न कराने पर जताई नाराजगी

  2. नदी के बाढ़ क्षेत्र और पारिस्थितिकी की कीमत पर ना हो विकास: दत्ता

  3. ग्रीन कॉरिडोर को बताया जा रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लेकर जिला गंगा समिति के सदस्य और बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रो. वेंकटेश दत्ता ने समिति से इस्तीफा दे दिया है। ग्रीन कॉरिडोर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है।

प्रो. वेंकटेश दत्ता ने परियोजना से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की प्रतियां उपलब्ध न कराए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नदी की पारिस्थितिकी, प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र और जल-विज्ञान संबंधी कार्यप्रणाली को नजरअंदाज कर बुनियादी ढांचा विकास को प्राथमिकता देना गोमती के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

प्रो. दत्ता ने जिला गंगा समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव को भेजे इस्तीफे में कहा है कि समिति ने गोमती के बाढ़ क्षेत्र के किनारे ग्रीन कॉरिडोर परियोजना की सिफारिश की है, जबकि उन्होंने नदी के बाढ़ क्षेत्र और पारिस्थितिकीय अखंडता की सुरक्षा को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव दिए थे। परियोजना की पर्यावरणीय दृष्टि से समीक्षा के लिए उन्होंने डीपीआर और ईआईए मांगा था, लेकिन सदस्य होने के बावजूद ये दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए।

नदी को और सीमित करने की आशंका

उन्होंने कहा कि 2023 में परियोजना शुरू होने से पहले जिला गंगा समिति की ओर से कई टिप्पणियां और सुझाव दिए गए थे। इसके बावजूद नदी के प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र और उसकी जलधारण क्षमता की सुरक्षा के बजाय दोनों ओर सड़क और तटबंध बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है। उनके मुताबिक, पहले से हुए हस्तक्षेपों के कारण गोमती को काफी पारिस्थितिक नुकसान पहुंचा है।

रिवरफ्रंट परियोजना से शुरु हुई गड़बड़ी

लखनऊ में 2015 में शुरू हुई रिवरफ्रंट परियोजना में गहरी डायाफ्राम दीवारों के निर्माण से गोमती नदी का बाढ़ क्षेत्र काफी सीमित हुआ। अब प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर में ऊंचे तटबंध और बाढ़ क्षेत्र के आर-पार चार लेन की सड़क नदी को और सीमित कर सकती है।

उपचारित सीवेज भी गंभीर चिंता का विषय

प्रो. दत्ता ने गोमती में गिर रहे बिना उपचारित सीवेज को भी गंभीर चिंता का विषय बताया। उनका कहना है कि नदी की प्राथमिकता सीवेज को रोकने और उसका उपचार करने, जल गुणवत्ता सुधारने, नालों और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने, आर्द्रभूमियों की सुरक्षा तथा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र को बहाल करने की होनी चाहिए। इसके बजाय नदी पर एक और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू करने से उसकी स्थिति और प्रभावित होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यक चौड़ाई सुरक्षित किए बिना ऊंचे तटबंधों के साथ चार लेन सड़क बनाने से नदी की बाढ़ से निपटने की क्षमता, भूजल के साथ अंतःक्रिया और प्राकृतिक जल प्रवाह प्रभावित हो सकता है।

वैज्ञानिकों की राय को मिले अहमियत

प्रो. दत्ता ने परियोजना की मंजूरियों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ कानूनी मंजूरियां परियोजना के दो चरण पूरे होने के बाद लिए जाने जैसी स्थिति दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जिला गंगा समिति को नदी संरक्षण से जुड़े निर्णयों में नदी पारिस्थितिकी विशेषज्ञों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की राय को गंभीरता से शामिल करना चाहिए।

समिति के सदस्यों को भी किसी परियोजना पर विचार से पहले डीपीआर, ईआईए समेत सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने इस्तीफे में स्पष्ट किया कि यदि वैज्ञानिकों की सिफारिशों और समिति के सदस्यों की आपत्तियों पर उचित विचार नहीं होता तथा जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो समिति के सदस्य के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिला गंगा समिति की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए गोमती की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार किए जाने की अपील की है।

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