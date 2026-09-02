पुष्पक एक्सप्रेस की बेडशीट पर मिले लिपिस्टिक और हल्दी के निशान, रेल यात्री ने दर्ज करायी शिकायत
पुष्पक एक्सप्रेस में एक यात्री को गंदी बेडशीट और कंबल मिला, जिस पर लिपिस्टिक, हल्दी और सब्जी के निशान थे। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। एसी बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे साफ सुथरा लिनेन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। पुष्पक एक्सप्रेस में गंदे लिनेन को देने का मामला लगातार सामने आ रहा है। इस बार यात्री को जो बेडशीट मिली उसमें लिपिस्टिक और हल्दी के निशान थे। साथ ही जो कंबल दिया गया, उसपर सब्जी लगी हुई थी। यात्री ने इसकी शिकायत रेलवे से दर्ज करायी है।
मुंबई से लखनऊ आ रही पुष्पक एक्सप्रेस की एसी थर्ड बोगी बी-3 की सीट नंबर छह पर यात्रा कर रहे एक यात्री ने कल्याण स्टेशन से अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बंद पैकेट खोलकर जैसे ही चादर को सीट पर बिछाया, उसमें लिपिस्टिक के कई निशान और हल्दी लगी हुई मिली।
कंबल खोलकर देखा तो उसमें सब्जी लगी हुई थी। बिना साफ किये हुए लिनेन दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए यात्री ने इसकी शिकायत दर्ज करायी। रेलवे ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।
एस्केलेटर बंद
लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर छह और सात पर एस्केलेटर काम नहीं करने से यात्री परेशान हुए। यहां एक शरारती युवक ने लाठी से एस्केलेटर पर मारने का वीडियो भी यात्री वैभव कुमार ने बनाकर रेलवे से शिकायत दर्ज करायी।