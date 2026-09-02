पुष्पक एक्सप्रेस की बेडशीट पर मिले लिपिस्टिक और हल्दी के निशान, रेल यात्री ने दर्ज करायी शिकायत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एसी बोगियों में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे साफ सुथरा लिनेन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। पुष्पक एक्सप्रेस में गंदे लिनेन को देने का मामला लगातार सामने आ रहा है। इस बार यात्री को जो बेडशीट मिली उसमें लिपिस्टिक और हल्दी के निशान थे। साथ ही जो कंबल दिया गया, उसपर सब्जी लगी हुई थी। यात्री ने इसकी शिकायत रेलवे से दर्ज करायी है।

मुंबई से लखनऊ आ रही पुष्पक एक्सप्रेस की एसी थर्ड बोगी बी-3 की सीट नंबर छह पर यात्रा कर रहे एक यात्री ने कल्याण स्टेशन से अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बंद पैकेट खोलकर जैसे ही चादर को सीट पर बिछाया, उसमें लिपिस्टिक के कई निशान और हल्दी लगी हुई मिली।