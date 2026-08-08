यूपी के प्रोजेक्ट प्रवीण में 50000 छात्रों ने दी IA परीक्षा, 89% अधिक को मिली सक्सेस; पश्चिमी UP रहा अव्वल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पढ़ाई के साथ अब छात्र भविष्य की तकनीक में भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत हुई राज्य स्तरीय एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) परीक्षा में करीब 50 हजार छात्रों में 89 प्रतिशत से अधिक सफल रहे। 12,500 से ज्यादा छात्रों ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर उत्कृष्ट श्रेणी में जगह बनाई। छात्रों का औसत स्कोर 70.41 अंक रहा।

पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के छात्रों ने प्रदर्शन में बाजी मारी, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अब विशेष रिमेडियल एआइ माड्यूल से प्रशिक्षण दिया जाएगा 80 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को एडवांस्ड एआइ, कोडिंग और रोबोटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।