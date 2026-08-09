प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद दोबारा केजीएमयू की कुलपति नियुक्त, तीन वर्ष का रहेगा कार्यकाल

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को दोबारा किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) का कुलपति नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति का पत्र रविवार को राज्यपाल सचिवालय से जारी किया गया।

प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को अपना दूसरे कार्यकाल में काम करने का अवसर मिलेगा। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने पहली बार दस अगस्त 2023 को किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यभार संभाला था।

चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार उनको 26 जनवरी 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद भारतीय इम्यूनोलॉजिस्ट और हीमैटोलॉजिस्ट हैं। वह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कुलपति के रूप में कार्यरत हैं।