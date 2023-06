Jail Superintendent Transfer In UP यूपी में कारागार प्रशासन ने मंगलवार देर रात अयोध्‍या से लेकर आगरा तक 11 जेल अधीक्षकों को इधर से उधर कर द‍िया। ताबदले में बाराबंकी गोरखपुर गाजीपुर सुलतानपुर बरेली जैसे बड़ी ज‍िला जेल शाम‍िल हैं। कारागार मुख्यालय से संबद्ध अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय को जिला जेल गोरखपुर में तैनाती दी गई है। देर रात हुए इस फेरबदल से अध‍िकार‍ियों में हड़कंप मच गया।

Jail Superintendent Transfer In UP: यूपी में 11 जेल अधीक्षकों के तबादले

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। कारागार प्रशासन ने 11 जेल अधीक्षकों का तबादला कर दिया है। आगरा जिला कारागार के अधीक्षक प्रेमचन्द्र सलोनिया को जिला जेल लखीमपुर खीरी का अधीक्षक नियुक्त किया गया है। कारागार मुख्यालय से संबद्ध वरिष्ठ अधीक्षक विनोद कुमार को बरेली जेल का वरिष्ठ अधीक्षक बनाया गया है। गोरखपुर जिला जेल में तैनात रहे अधीक्षक ओम प्रकाश कटियार को केंद्रीय कारागार, आगरा भेजा गया है। गाजीपुर जिला जेल में तैनात अधीक्षक हरिओम शर्मा को जिला जेल आगरा का अधीक्षक बनाया गया है। बाराबंकी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीपी सिंह को जिला कारागार मुरादाबाद भेजा गया है। हरदोई जेल में तैनात वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा को जिला कारागार अयोध्या में तैनाती दी गई है। केंद्रीय कारागार आगरा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा को कारागार मुख्यालय में तैनाती दी गई है। जिला कारागार अयोध्या के जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्रा को मेरठ जिला जेल का अधीक्षक बनाया गया है। जिला जेल सुलतानपुर के अधीक्षक उमेश सिंह को अधीक्षक, केंद्रीय कारागार वाराणसी के पद पर तैनाती दी गई है। बलरामपुर जिला जेल के अधीक्षक कुन्दन कुमार को जिला जेल बाराबंकी का अधीक्षक बनाया गया है। कारागार मुख्यालय से संबद्ध अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय को जिला जेल गोरखपुर में तैनाती दी गई है।

Edited By: Prabhapunj Mishra