यूपी में आयुष की 4441 सीटों पर दाखिले की तैयारी: जल्द होगी काउंसलिंग, सरकारी व निजी कॉलेजों की सीटें शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। एमबीबीएस की दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच प्रदेश में आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस की कुल 4441 सीटों पर दाखिले के लिए आयुष काउंसलिंग 28 सितंबर से प्रस्तावित है।

उपलब्ध सीट मैट्रिक्स के अनुसार राज्य कोटे में सरकारी कॉलेजों की 1251 सीटें हैं। इनमें बीएएमएस की 363, बीएचएमएस की 766 और बीयूएमएस की 122 सीटें शामिल हैं। वहीं, निजी कालेजों में कुल 3190 सीटें हैं। इनमें बीएएमएस की 2490, बीएचएमएस की 300 और बीयूएमएस की 400 सीटें हैं।

सरकारी कॉलेजों में राज्य कोटे की 1251 और निजी में 3190 सीटें काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, कॉलेज और पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। च्वाइस फिलिंग और सीट आवंटन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी सरल भाषा में समझाया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थी अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और कालेज का विकल्प सही तरीके से चुन सकें। पंजीकरण के बाद निर्धारित समय में च्वाइस फिलिंग करनी होगी।