प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में निर्माण में गड़बड़ी, पांच इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय का काम समय पर पूरा नहीं कराने और निर्माण में अनियमितताओं के कारण उप्र राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (यूपी सिडको) ने निर्माण फर्म आरसीबी इन्फ्राकान्स को पांच वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया है।

आंशिक भुगतान करने के आरोप में तीन इंजीनियरों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म का पंजीकरण कराने और त्रुटिपूर्ण टेंडर प्रक्रिया अपनाने के मामले में दो अन्य इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज से संबद्ध इस बाल चिकित्सालय का निर्माण मेसर्स आरसीबी इन्फ्राकान्स कर रही थी। निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर निगम ने 9 अप्रैल को फर्म का अनुबंध निरस्त कर दिया था। जांच में फर्म के पंजीकरण के लिए कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल और उसके निदेशक के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की जानकारी छिपाने का मामला सामने आया। इस पर सिडको के प्रबंध निदेशक संजीव सिंह ने फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की। निर्माण में देरी के कारण दूसरे चरण का अनुबंध भी निरस्त कर दिया गया। फर्म की 55 लाख रुपये की जमानत राशि जब्त कर ली गई है।