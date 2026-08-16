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कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम्' के अपमान पर सियासत तेज, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने BJP को बताया झूठा

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:21 PM (IST)

Vande Matram: प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा के लोग सोनिया गांधी जैसी सम्मानित हस्ती पर झूठे और ओछे आरोप लगा रहे हैं। बस एक दिन पहले ही, राज्यसभा सत्र के स्थगन के दौरान 'वंदे मातरम' गाया गया था।

सोनिया गांधी प्रमोद तिवारी

सोनिया गांधी प्रमोद तिवारी 

HighLights

  1. वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने किया पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बचाव

  2. कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी बोले-सोनिया ने सम्मान से गाया, घिरती है तो विवाद करती है सरकार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के अपमान के आरोप ने सियासत तेज कर दी है। विवाद के तूल पकड़ने पर भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ उर्वा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के विरोध में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर पलटवार किया है।

कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम’ गाने को लेकर हुए विवाद और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा घटिया, बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा रही है।

यह आरोप उतना ही झूठा है जितनी भाजपा की अपनी देशभक्ति। क्या वे वह समय भूल गए हैं जब हम कांग्रेस का झंडा लेकर ‘वंदे मातरम’ गाते हुए अंग्रेजों की लाठियां खाते थे और उस समय भाजपा का मूल संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था। यह लोग देश की आजादी का विरोध कर रहे थे।

‘वंदे मातरम्’ को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि जब सत्ता पक्ष अपनी नीतियों और कामकाज को लेकर घिरता है, तो वह राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है।
कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं

प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर देशभक्ति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां झेलीं और देश की आजादी के लिए बलिदान दिया।

उन्होंने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आजादी के आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करने के बजाय उन्हें पत्र लिखे और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। तिवारी ने कहा कि विपक्ष के सवालों और विरोध से घबराकर सत्ता पक्ष राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय बना रहा है। उन्होंने भाजपा से कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति और राष्ट्रगीत का पाठ पढ़ाने के बजाय अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए।

प्रमोद तिवारी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले राज्यसभा में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का गायन हुआ था। इस दौरान सोनिया गांधी उनके ठीक बगल में बैठी थीं और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगीत के हर स्वर में अपनी आवाज मिलाई थी। तिवारी ने कहा कि संसद के कैमरे इस पूरे घटनाक्रम के गवाह हैं और इसकी रिकॉर्डिंग देश के सामने है।

तिवारी ने बताया कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के साथ शिष्टाचार भेंट हुई थी। इसमें करीब 30 से 40 नेता मौजूद थे। उनके मुताबिक, इसी दौरान सोनिया गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने भी राष्ट्रगीत के दौरान साथ में गाया।

गौरतलब है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें राष्ट्रगान/वंदे मातरम् बजने के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। इसी वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम' का अपमान बताया है।

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