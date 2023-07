लोकसभा चुनाव 2024 की तैयार‍ियों में जुटी भाजपा ने आज सहयोगी दलों के साथ लखनऊ की स‍ियासत को गरमा द‍िया। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर गृहमंत्री अम‍ित शाह मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सह‍ित न‍िषाद पार्टी वा प्रदेश के दोनों ड‍िप्‍टी सीएम मौजूद रहे।

UP Politics: राजधानी लखनऊ में भाजपा का शक्‍त‍ि प्रदर्शन

लखनऊ, जेएनएन। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कद्दावर नेता नजर आये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करती अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले, संजय निषाद सहित कई मंत्री मौजूद हैं। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने की जुगत में लगी भाजपा अपने सहयोगी दल के कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय राज्यमंत्री व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निमंत्रण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग खासकर कुर्मी बिरादरी में अपनी पैठ रखने वाली पार्टी के साथ मिलकर मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को अपने पाले में खींचने की मजबूत नींव इस जयंती पर रखी जा रही है। कारण है कि मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, भदोही और सोनभद्र जिलों में कुर्मियों का ठीकठाक वोट है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा और अपना दल (एस) ने मिलकर लोकसभा की 64 सीटें जीती थीं। 62 भाजपा व दो अपना दल (एस) की झोली में सीटें गईं थी। अनुप्रिया पटेल जहां केंद्रीय राज्यमंत्री हैं वहीं उनके पति आशीष पटेल प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं। पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दोनों ही दल जुटे हैं।

