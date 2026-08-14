Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    माफिया अतीक के बेटे के समर्थकों की चार कार को पुलिस ने किया सीज, टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ने पर हुई कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:30 AM (IST)

    पुलिस ने माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की चार गाड़ियां जब्त की हैं। इन पर टोल बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश और धमकी देने का आरोप ...और पढ़ें

    माफिया अतीक के बेटे के समर्थकों की चार कार को पुलिस ने किया सीज।

    माफिया अतीक के बेटे के समर्थकों की चार कार को पुलिस ने किया सीज।

    HighLights

    1. अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की चार गाड़ियां जब्त।

    2. टोल बैरियर तोड़े, कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास।

    3. प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ने, टैक्स नहीं देने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश और धमकी देने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस ने गुरुवार को माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की चार वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया। हालांकि, कार चालक अथवा उसके मालिक अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं।

    आठ अगस्त को अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सिपुर्द-ए-खाक किया जाना था। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए उमर और अली को पैरोल मिली थी। लखनऊ जेल से लाते समय उमर के पीछे कई गाड़ियां भी चल रही थीं।

    आरोप है कि उमर के कई समर्थकों ने प्रतापगढ़ में अख्तियारी टोल प्लाजा के दो बैरियर तेज रफ्तार कार से तोड़ दिए। कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की और टोल टैक्स मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।

    इसी तरह की घटना नवाबगंज स्थित नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर भी हुई थी। टोल प्लाजा के मैनेजरों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद व अज्ञात गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा लिखा।

    गुरुवार को नवाबगंज पुलिस ने मोहम्मद मुशर्रफ की थार और मो. वारिस की स्विफ्ट कार को बरामद किया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत ने बताया कि बाकी गाड़ियों की भी तलाश की जा रही है।

    उधर, प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने दारोगा प्रिंस तिवारी, राधेश्याम सिंह के साथ काले रंग की दो स्कार्पियो को पकड़ा। सीओ कुंडा शिवनारायण ने कहा कि कब्जे में लिए गए वाहनों के स्वामियों की भी तलाश की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ में माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की दबंगई पर शिकंजा, टोल बैरियर तोड़ने के मामले में दो गाड़ियां जब्त

    खबरें और भी