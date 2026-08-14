माफिया अतीक के बेटे के समर्थकों की चार कार को पुलिस ने किया सीज, टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ने पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ने, टैक्स नहीं देने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश और धमकी देने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस ने गुरुवार को माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों की चार वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया। हालांकि, कार चालक अथवा उसके मालिक अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं।

आठ अगस्त को अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सिपुर्द-ए-खाक किया जाना था। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए उमर और अली को पैरोल मिली थी। लखनऊ जेल से लाते समय उमर के पीछे कई गाड़ियां भी चल रही थीं।