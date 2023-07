Kanwar Yatra 2023 UP News उत्‍तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम क‍िये हैं। पुल‍िस के ल‍िए कांवड़ यात्रा में 1056 संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा की कड़ी चुनौती है वहीं 1165 मार्गों पर पुल‍िस को बेहद अलर्ट रहने के ल‍िए कहा गया है। बता दें क‍ि रक्षाबंधन तक सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर व्यापक प्रबंध होंगे।

Kanwar Yatra 2023: यूपी में कांवड़ यात्रा के 1,165 मार्गों पर अतर‍िक्‍त सतर्कता के साथ सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के सामने प्रदेश में 1,056 संवेदनशील स्थानों पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है। शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की आशंका के चलते सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रा से लेकर 16 जुलाई को शिवरात्रि, 21 अगस्त को नागपंचमी तथा 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। इसे लेकर सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। कांवड़ यात्रा से संबंधित कुल 1165 मार्गों (13,921 किलोमीटर) पर 4,159 शिवालयों, 362 जल लेने के स्थानों (घाट) तथा 362 श्रावण मेला स्थलों को चिन्हित कर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। परंपरागत कार्यक्रमों को देखते हुए कार्ययोजना के तहत पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। प्रदेश में 1,056 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर जोन व सेक्टर स्कीम लागू कर अतिरिक्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। ऐसे स्थानों पर 1448 क्विक रिस्पांस टीमें भी लगाई गई हैं। सभी जिलों में धर्म गुरुओं के साथ भी पुलिस अधिकारियों ने बैठकें की हैं। साथ ही रूट डायवर्जन भी कार्ययोजना के तहत करवाए जा रहे हैं, जिससे कहीं कोई बड़ी समस्या उत्पन्न न हो। कुमार का कहना है कि डीजीपी मुख्यालय स्तर से 243 कंपनी पीएसी, तीन कंपनी एसडीआरएफ व सात कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भी मुस्तैद किया गया है। वाराणसी, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व शामली में विशाल कांवड़ यात्रा व अन्य आयोजनों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधिकारी व कर्मी लगाए गए हैं। यहां 13 एएसपी, 33 सीओ, 75 निरीक्षक, 244 उपनिरीक्षक, 1250 मुख्य आरक्षी, 22 निरीक्षक व उपनिरीक्षक यातायात व 150 आरक्षी यातायात पुलिस को लगाया गया है। ड्रोन कैमरों व सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रमुख स्थानों की निगरानी कराई जा रही है। डीजीपी मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल व कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखे जाने के साथ ही हर छोटी-बड़ी सूचना पर अधिकारी सीधे नजर रख रहे हैं।

Edited By: Prabhapunj Mishra