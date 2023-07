इस बीच ब्रजेश की कार में ई-रिक्शा की टक्कर लग गई। ब्रजेश और आकाश दोनों कार से उतरे उन्होंने सत्तार और हर्षित को जमकर पीटा। इसके बाद धमकाकर कार में डाल लिया। दोनों को अपने साथ ले जा रहे थे। भिठौली क्रासिंग पर दारोगा करन सिंह और पुलिस कर्मी मौजूद थे। शोर सुनकर उन्होंने कार का पीछा किया थाने को सूचना दी।

Lucknow : अपहरण कर भाग रहे कार सवारों को पुलिस ने दबोचा; पुलिस की मुस्तैदी से बची बड़ी घटना

जागरण संवाददाता, लखनऊ : भिठौली क्रासिंग पर पुलिस की मुस्तैदी से रविवार देर रात एक बड़ी घटना होते बच गई। स्विफ्ट कार सवार ई-रिक्शा पर बैठे दो युवकों को पीटने के बाद उनका अपहरण कर भाग रहे थे। इस बीच शोर सुनकर दौड़े दारोगा करन सिंह और पुलिस कर्मियों ने ओवरटेक कर कार रोक ली। दोनों को छुड़ा लिया। इंस्पेक्टर जानकीपुरम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार कार सवार ब्रजेश और आकाश है। दोनों सीतापुर के रहने वाले है। इन दोनों के चंगुल से छुड़ाए गए पीड़ितों में सत्तार और हर्षित हैं। सत्तार की भवानी बाजार में नाई की दुकान है। दुकान बंद करने के बाद वह ई-रिक्शा चालक हर्षित के साथ जा रहा था। इस बीच ब्रजेश की कार में ई-रिक्शा की टक्कर लग गई। ब्रजेश और आकाश दोनों कार से उतरे उन्होंने सत्तार और हर्षित को जमकर पीटा। इसके बाद धमकाकर कार में डाल लिया। दोनों को अपने साथ ले जा रहे थे। भिठौली क्रासिंग पर दारोगा करन सिंह और पुलिस कर्मी मौजूद थे। शोर सुनकर उन्होंने कार का पीछा किया थाने को सूचना दी। इस बीच थाने से भी फोर्स पहुंची घेरकर कार सवार ब्रजेश और आकाश को पकड़ लिया गया। दोनों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

