ऑस्ट्रेलिया के PM, मोदी जी को बुलाते हैं बॉस; जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है- राजनाथ सिंह

रक्षामंत्री ने निरालानगर पोस्ट आफिस के पीछे मृत्युंजय पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन किया और कसरत भी की। कहा कि ऐसे 100 पार्क लखनऊ में तैयार हो गए हैं पांच सौ और पार्क बनाने की योजना है। इस पार्क को हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) निधि से तैयार कराया है। इस दौरान रक्षामंत्री ने मोदी की भी जमकर तारीफें की।

जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है- राजनाथ सिंह

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, लखनऊ : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में दिसंबर से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा। रक्षा उपकरण भी बनाए जाएंगे। देश के साथ ही रूस के वैज्ञानिक भी काम करेंगे। मिसाइल को ले जाने के लिए निर्माण इकाई तक रेलवे ट्रैक भी बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह रविवार को निरालानगर में नागरिक सेवा समिति के संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। रक्षामंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहले हमारे देश की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब भारत कुछ भी बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के पीएम बास कहकर बुलाते हैं। विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति मोदी से आटोग्राफ लेते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, हर भारतीय का सम्मान है। रक्षा मंत्री ने कहा, शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 19 फ्लाईओवर दिए गए, जिसमे दस का निर्माण पूरा हो गया है। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की ओर से लखनऊ में विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई गई थी। करीब 300 एकड़ जमीन चाहिए थी,जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। 100 पार्क तैयार, और 500 बनेंगे रक्षामंत्री ने निरालानगर पोस्ट आफिस के पीछे मृत्युंजय पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन किया और कसरत भी की। कहा कि ऐसे 100 पार्क लखनऊ में तैयार हो गए हैं, पांच सौ और पार्क बनाने की योजना है। इस पार्क को हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) निधि से तैयार कराया है। रक्षामंत्री ने कहा कि पांचों विधानसभा क्षेत्रों उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्व और कैंट में कम्युनिटी कम ओल्डएज केयर सेंटर बनेगा। मिलेगी सौगात अलीगढ़-कानपुर के नवीगंज से मित्रसेनपुर तक चार लेन का चौड़ीकरण होगा। 71 किमी लंबी सड़क के निर्माण पर 3,260 करोड़ खर्च होंगे। महर्षि यूनिवर्सिटी आइआइएम रोड पर शाम चार बजे से होने वाले चार लेन के एलिवेटेड कारिडोर के लोकार्पण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे।

Edited By: Abhishek Pandey