Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम मित्र पार्क: विकासकर्ता चयन में देरी, परियोजना पर असर

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:46 AM (IST)

    लखनऊ में बन रहे पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क के विकास के लिए मास्टर डेवलपर की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, जिससे परियोजना में देरी हो सकती है। हथकरघा विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। इस पार्क में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है, और इससे राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ में स्थापित हो रहे पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क को विकसित करने के लिए मास्टर डेवलपर (मुख्य विकासकर्ता) के चयन को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके चलते वस्त्र पार्क परियोजना में देर हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मास्टर डेवलपर का चयन जल्द करने के लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग छह माह पहले केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को पत्र भेज चुका है। पार्क को विकसित करने के लिए मास्टर डेवलपर का चयन जरूरी है। इस पार्क में केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत और राज्य की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

    उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वस्त्र एवं परिधान भी शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य से 1,86,059 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। गौतमबुद्ध नगर से सर्वाधिक 94,272 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। इसमें परिधानों का भी निर्यात शामिल हैं।

    वहीं कानपुर नगर से वस्त्र सहित अन्य वस्तुओं का 10,401 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। वहीं राज्य से वस्त्र एवं परिधानों का 15,551 करोड़ रुपये का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, आस्ट्रिया, नेपाल सहित कई देशों में किया गया।

    राज्य में वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में वस्त्र एवं परिधान उद्योग में 14 प्रतिशत अधिक मशीनों का पंजीकरण किया गया। यह प्रमाण है कि राज्य में वस्त्र व परिधान निर्माता अपनी इकाइयों का विस्तार कर रहे हैं और नई इकाइयां भी स्थापित की जा रही हैं।

    इसी के मद्देनजर राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ-हरदोई सीमा पर एक हजार एकड़ में पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। पार्क में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। इससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक पार्क की 24.09 किलोमीटर लंबी चहारदीवारी में से 15.5 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया जा चुका है, लेकिन मास्टर डेवलपर का चयन न होने से पार्क को विकसित करने का कार्य प्रभावित हो सकता है।