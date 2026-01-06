Language
    पीलीभीत में बनेगा हाईटेक बस स्टेशन, उत्तराखंड और नेपाल की यात्रा करने वाले यात्रियों को म‍िलेगी बड़ी सुविधा

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:06 PM (IST)

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। पीलीभीत के टनकपुर रोड पर जल्द ही एक नया बस स्टेशन बनाया जाएगा। यह बस स्टेशन राजस्व विभाग की 1.317 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा, जो लगभग सात हजार वर्गमीटर क्षेत्र में फैली हुई है।

    सरकार ने यह भूमि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 30 वर्ष की लीज पर देने का फैसला किया है। जरूरत पड़ने पर इस लीज को दो बार, हर बार 30-30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। नया बस स्टेशन बनने से उत्तराखंड और नेपाल की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

    यहां से बसों का संचालन आसान होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार ने इस बस स्टेशन को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

