Mango Of UP: इंटरनेशनल मैंगो शो में यूपी के आम का स्वाद चखेंगे मास्को के लोग

Mango Of UP यूपी के आम की महक वैसे तो दुन‍िया के हर देश तक पहुंचती है पर इस बार रुस भी इससे अछूता नहीं है। मास्को के अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव में यूपी के आम का स्‍वाद अब वहां के लोग चख सकेंगे। इस दौरान मंत्री दिनेश प्रताप ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी क‍िया।

Mango Of UP: यूपी के आम का स्‍वाद चखेंगे मास्‍को के लोग

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के आमों की महक रूस की राजधानी मास्को तक पहुंच गई है। मास्को में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव में पहली बार उत्तर प्रदेश के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उद्यान, कृषि विपणन व निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह विशेषतौर पर इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रगतिशील किसानों के साथ मास्को पहुंचे हैं। इस मौके पर दिनेश प्रताप ने मास्को में सरकार के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मास्को में सात से नौ जुलाई के बीच अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिनेश प्रताप ने मास्को में आयोजित मैंगो शो के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आमों का उत्पादन किया जाता है, जो अपने स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस मौके पर उन्होंने बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उद्यान मंत्री ने बताया कि मास्को में सरकार के प्रतिनिधियों के वार्ता सकारात्मक रही है। इस बैठक से संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और दूरदर्शिता का परिणाम है कि प्रदेश में विभिन्न देशों के निवेशक निवेश करने आ रहे हैं। बैठक में मास्को शहर के विदेशी आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के उप प्रमुख मनुइलोव व्याचेस्लाव, बाराटोव सर्गेई और मुख्य विशेषज्ञ विनोग्रादोवा अनास्तासिया तथा प्रदेश के उद्यान निदेशक डा. आरके तोमर, उप निदेशक उद्यान राजीव वर्मा उपस्थित रहे।

Edited By: Prabhapunj Mishra