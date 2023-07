UCC का प्रारूप आने पर ही अपना रुख साफ करेगा पसमांदा समाज, कहा- हक व अधिकार देगी भाजपा तो करेंगे समर्थन

पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी का कहना है कि प्रारूप सामने आने पर ही तय करेंगे कि उसका समर्थन करेंगे या विरोध। मंसूरी ने साफ किया कि अभी वह यूसीसी के विरोध में नहीं हैं लेकिन इसे किस प्रारूप में लागू किया जा रहा यह अभी तक सामने नहीं आया है। कहा कि भाजपा यदि पसमांदा मुस्लिम समाज को उनके हक व अधिकार प्रदान करेगी तो समर्थन करेंगे।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। पसमांदा मुस्लिम समाज अभी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपना रुख साफ करने से बच रहा है। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी का कहना है कि प्रारूप सामने आने पर ही तय करेंगे कि उसका समर्थन करेंगे या विरोध। मंसूरी ने साफ किया कि अभी हम यूसीसी के विरोधी में नहीं हैं, लेकिन इसे किस प्रारूप में लागू किया जा रहा यह अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर जैसी घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने यूसीसी का मुद्दा उछाला है। मंसूरी ने कहा- भाजपा अगर हक व अधिकार प्रदान करेगी तो करेंगे समर्थन सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में अनीस मंसूरी ने कहा कि भाजपा यदि पसमांदा मुस्लिम समाज को उनके हक व अधिकार प्रदान करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने एक वर्ष पहले आज ही के दिन पसमांदा मुस्लिमों की बदहाली पर चिंता जताते हुए देश की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही थी।एक वर्ष पूरा होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई। Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता क्या है? जानें एक देश एक कानून UCC के फायदे क्या हैं? 'पसमांदा समाज अब बहकावे में नहीं आने वाला' उन्होंने कहा कि यदि सही मायने में प्रधानमंत्री को पसमांदा मुस्लिमों की चिंता है तो उन्हें ईमानदारी से ठोस कार्य योजना वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर देना चाहिए। इससे पसमांदा मुस्लिम समाज में प्रधानमंत्री के वादे को लेकर विश्वास पैदा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पसमांदा मुस्लिम समाज में अब जागरूकता आ गई है, केवल जुमलेबाजी से बहकावे में आने वाला नहीं है।

