योगी सरकार के आजीविका मिशन ने बदली किस्मत, कानपुर देहात की श्वेता 'पशु सखी' बन लिख रहीं आत्मनिर्भरता की नई इबारत

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कभी घर-परिवार और खेत की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक की 32 वर्षीय श्वेता आज पूरे क्षेत्र के पशुपालकों की सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी हैं। योगी सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़कर 'पशु सखी' के रूप में काम शुरू करने वाली श्वेता ने महज एक वर्ष के भीतर 120 परिवारों की 300 से अधिक बकरियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। हाल ही में चलाए गए कृमिनाशन अभियान में 350 से अधिक बकरियों को दवा पिलाकर उन्होंने न केवल गांव में सम्मान हासिल किया, बल्कि साल भर में 30 हजार रुपये की आय से अपने परिवार को मजबूत आर्थिक सहारा भी दिया।

3 दिन का प्रशिक्षण बना जीवन का टर्निंग पॉइंट पति, दो बच्चों और सास-ससुर के साथ रहने वाली श्वेता हमेशा से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बंटाना चाहती थीं। उनके पति तहसील में कार्यरत हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों के कारण अतिरिक्त आय की जरूरत थी। इसी दौरान ग्राम पंचायत की समूह सखी से श्वेता को 'पशु सखी' कार्यक्रम की जानकारी मिली। चयन के बाद आजीविका मिशन से मिले मात्र तीन दिन के प्रशिक्षण ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। ट्रेनिंग के बाद वह पेशेवर रूप से गांव-गांव जाकर बकरी पालने वाले परिवारों को जोड़ने लगीं।

इलाज के साथ-साथ जागरूकता का फैलाया उजाला श्वेता का काम केवल पशुपालकों तक दवा पहुंचाना नहीं है, बल्कि वह उन्हें बकरियों में होने वाली संक्रामक बीमारियों, समय पर टीकाकरण और स्वच्छता प्रबंधन के प्रति भी जागरूक करती हैं। उनकी निरंतर लगन का ही परिणाम है कि आज 120 परिवार अपने पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह श्वेता पर निर्भर हैं। हालिया डीवॉर्मिंग (कृमिनाशन) अभियान के दौरान उन्होंने लगभग 360 बकरियों का उपचार किया, जिससे स्थानीय स्तर पर पशुधन संरक्षण को बढ़ावा मिला है।

गाँव में मिला 'डॉक्टर दीदी' का दर्जा और बढ़ा सम्मान कभी केवल घर की बहू के रूप में जानी जाने वाली श्वेता को अब गांव के लोग सम्मान की नजरों से देखते हैं। अब बकरियों के बीमार पड़ने पर लोग सबसे पहले श्वेता से सलाह लेते हैं। लोग न सिर्फ उनकी दी गई दवाओं और सुझावों पर अमल करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर फिर से मार्गदर्शन लेते हैं। श्वेता गर्व से कहती हैं, “शुरुआत में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, झिझक भी थी, लेकिन आज जब लोग सम्मान के साथ बुलाते हैं और बात सुनते हैं, तो मेहनत सफल लगती है।”

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