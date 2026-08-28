ओम प्रकाश राजभर ने UP रोडवेज बस में खड़े होकर की यात्रा, रक्षाबंधन पर बस में थी महिलाओं की भीड़
Om Prakash Rajbhar: मंत्री का 47 किलोमीटर तक बस में खड़े होकर सफर करने का उद्देश्य 'अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति यात्रा योजना' की स्थिति का आकलन करना था।
HighLights
रक्षाबंधन पर रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा योजना की हकीकत भी परखी
मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अंबेडकर नगर से अतरौलिया तक बस यात्रा की
मंत्री ने अंबेडकरनगर से अतरौलिया तक 47 किमी खड़े-खड़े की यात्रा
डिजिटल डेस्क, अंबेडकरनगर। योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर को शुक्रवार को रोडवेज बस में खड़े-खड़े यात्रा करनी पड़ी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष (एसबीएसपी) शुक्रवार को अंबेडकरनगर से आजमगढ़ के अतरौलिया तक जा रहे थे।
मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा में मिलने वाली सुविधा की हकीकत परखने के लिए अंबेडकरनगर से रोडवेज बस में सवार हुए। उनका यह अनोखा तरीका सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की हकीकत जानने के लिए था।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर करीब ने शुक्रवार को दिन में 11 बजे अंबेडकरनगर से 47 किमी दूर अतरौलिया तक रोडवेज बस में आम यात्रियों के साथ सफर किया। बस में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सांसद, विधायक और मंत्री के लिए आरक्षित सीट पर महिलाएं बैठी हैं तो वह खड़े ही रहे और अपने साथ चल रहे पांच लोगों का टिकट लिया। मंत्री का 47 किलोमीटर तक बस में खड़े होकर सफर करने का उद्देश्य 'अहिल्याबाई होलकर मातृशक्ति यात्रा योजना' की स्थिति का आकलन करना था।
रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर महिलाओं को दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा को लेकर मंत्री ने महिला यात्रियों से सीधे बातचीत की। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल रहा है, बस में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही और रोडवेज कर्मियों द्वारा सरकारी आदेशों का सही ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं।
मंत्री राजभर ने महिलाओं से संवाद के दौरान यह भी जानने का प्रयास किया कि मुफ्त यात्रा की यह सुविधा उनके लिए कितनी उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने यात्रियों की समस्याओं को सुना और योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश की।
इस दौरान एक खास बात यह रही कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने स्टाफ के साथ स्वयं भी बस का टिकट खरीदा। एक आम यात्री की तरह टिकट लेकर यात्रा करने का उनका यह अंदाज यात्रियों और अन्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।
मंत्री का यह औचक निरीक्षण सरकारी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उनकी वास्तविक स्थिति जानने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। त्योहार के बीच आम यात्रियों के साथ बस में बैठकर लाभार्थियों से सीधे संवाद करने का उनका तरीका यात्रियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना।
उनकी फ्री बस सेवा के पहले ही दिन राज्य सरकार की बस पर सवारी करना चर्चा का विषय है। उनके लिए आरक्षित सीट पर महिला यात्री के बैठे होने की वजह से मंत्री ने खड़े होकर यात्रा की।
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