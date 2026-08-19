लखनऊ में PAC मध्य जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शीलू और विजय ने मारी बाजी, जीते स्वर्ण पदक
लखनऊ में 28वीं अंतर वाहिनी पीएसी मध्य जोन एथलेटिक्स और साइकलिंग प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें पहले दिन शीलू राजपूत और विजय प्रताप ने स्वर्ण पदक जीते।
HighLights
लखनऊ में 28वीं अंतर वाहिनी पीएसी प्रतियोगिता का शुभारंभ।
शीलू राजपूत और विजय प्रताप ने जीते स्वर्ण पदक।
डीआईजी किरीट राठोड ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। महानगर के 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के शहीद भगत सिंह क्रीड़ा संकुल सिंथेटिक स्टेडियम में बुधवार को 28वीं अंतर वाहिनी पीएसी मध्य जोन एथलेटिक्स और साइकलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पहले दिन लखनऊ 32वीं वाहिनी के शीलू राजपूत और विजय प्रताप ने अलग-अलग वर्गों में स्वर्णिम सफलता हासिल की।
इसके पहले पीएसी लखनऊ अनुभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक किरीट राठोड ने मार्चपास्ट की सलामी लेकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आयोजन सचिव और 35वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक अमित कुमार ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न भेंट कर उनका स्वागत किया।
आठ अंतरवाहिनी टीमों के 137 खिलाड़ियों की उपस्थिति में हुए उद्घाटन मुकाबलों में पहला दिन मेजबान लखनऊ और सीतापुर के एथलीटों के नाम रहा।
110 मीटर बाधा दौड़ में लखनऊ की 35वीं वाहिनी के शीलू राजपूत ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि रायबरेली (25वीं वाहिनी) के विकास प्रताप सिंह को दूसरे और लखनऊ (32वीं वाहिनी) के गौरव चौधरी को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही 10,000 मीटर दौड़ में लखनऊ की 32वीं वाहिनी के विजय प्रताप ने बाजी मारी। इस वर्ग में सीतापुर (11वीं वाहिनी) के अंशुल दूसरे और बाराबंकी (10वीं वाहिनी) के भगवती प्रसाद तीसरे स्थान पर रहे।
4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में लखनऊ की 35वीं वाहिनी की शीलू राजपूत, हरिराम, आलोक कुमार थारू और अजय कुमार की टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया।
32वीं वाहिनी लखनऊ दूसरे और 25वीं वाहिनी रायबरेली तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही 400 मीटर दौड़ में सीतापुर (27वीं वाहिनी) के शिवा सिंह ने बाजी मारी। 800 मीटर दौड़ में बाराबंकी (10वीं वाहिनी) के संजय कुमार बिंद अव्वल रहे। इसके अलावा 20 किमी साइकलिंग में सीतापुर (11वीं वाहिनी) के सुनील कुमार साहनी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
समारोह में सहायक सेनानायक अजय कुमार त्रिपाठी और सैन्य सहायक उदयवीर सिंह सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर और रायबरेली की कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं।
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